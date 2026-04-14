Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Gröden gewinnt auch das zweite Finale deutlich
HC Gherdeina feiert 6:3-Sieg über Meran

AHL: Gröden gewinnt auch das zweite Finale deutlich

Dienstag, 14. April 2026 | 22:32 Uhr
GHE
Matthäus Kostner
Schriftgröße

Von: ka

Wolkenstein – Der HC Gherdeina valgardena.it hat in der Finalserie gegen den HC Meran/o Pircher mit einem dominanten 6:3-Heimsieg vor fast 2.000 Fans auf 2:0 gestellt. Damit ist der Premierenfinalist nur noch zwei Siege vom Meistertitel entfernt. Weiter geht es am Donnerstag um 20 Uhr mit dem dritten Finale in der Meranarena.

Matthäus Kostner

Gröden erwischte – wie schon im ersten Finale – einen Traumstart: Vlastimil Dostalek traf bereits nach 68 Sekunden zum 1:0. Doch Meran hatte die passende Antwort parat und glich in der vierten Minute durch Filip Cruseman aus. Nur wenig später – gut drei Minuten danach – war erneut Dostalek zur Stelle und stellte auf 2:1. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Drittelpause.

Auch im zweiten Abschnitt legten die Hausherren früh nach: Knapp zweieinhalb Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Simon Pitschieler auf 3:1. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn nur 80 Sekunden später verkürzte Brayden Sherbinin in Überzahl auf 2:3 aus Sicht von Meran. Weitere Treffer blieben im Mitteldrittel aus, sodass Gröden auch nach 40 Minuten eine knappe Führung innehatte.

Im Schlussabschnitt sorgten die Gastgeber dann früh für die Entscheidung: Nicolo Esposito (44.), Sacha Guimond (46./PP1) und Davide Schiavone (47.) stellten mit drei Treffern innerhalb von nur drei Minuten auf 6:2. Meran gelang durch Patrick Tomasini rund zehn Minuten vor dem Ende lediglich noch Ergebniskosmetik und wurde in der Folge nicht mehr wirklich gefährlich.

Damit stehen die Adler vor dem Heimspiel am Donnerstag (20:00 Uhr/Valcome.tv) bereits unter großem Druck. Eine weitere Niederlage würde Gröden gleich vier Championship-Pucks einbringen.

Alps Hockey League: Di, 14.04.2026:

HC Gherdeina valgardena.it – HC Meran/o Pircher 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Referees: UNTERWEGER, WINKLER, Abeltino, Seewald
Stand in der best-of-7-Serie: 2:0
Goals GHE: 1:0 Dostalek V. (2.), 2:1 Dostalek V. (7.), 3:1 Pitschieler S. (23.), 4:2 Esposito N. (44.), 5:2 Guimond S. (46./PP1), 6:2 Schiavone D. (47.)
Goals HCM: 1:1 Cruseman F. (4.), 3:2 Sherbinin B. (24./PP1), 6:3 Tomasini P. (51.)

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Kommentare
87
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Kommentare
50
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
50
Trump attackiert Papst Leo
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Kommentare
42
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Kommentare
38
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 