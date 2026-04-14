AHL: Gröden gewinnt auch das zweite Finale deutlich

Von: ka

Wolkenstein – Der HC Gherdeina valgardena.it hat in der Finalserie gegen den HC Meran/o Pircher mit einem dominanten 6:3-Heimsieg vor fast 2.000 Fans auf 2:0 gestellt. Damit ist der Premierenfinalist nur noch zwei Siege vom Meistertitel entfernt. Weiter geht es am Donnerstag um 20 Uhr mit dem dritten Finale in der Meranarena.

Gröden erwischte – wie schon im ersten Finale – einen Traumstart: Vlastimil Dostalek traf bereits nach 68 Sekunden zum 1:0. Doch Meran hatte die passende Antwort parat und glich in der vierten Minute durch Filip Cruseman aus. Nur wenig später – gut drei Minuten danach – war erneut Dostalek zur Stelle und stellte auf 2:1. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Drittelpause.

Auch im zweiten Abschnitt legten die Hausherren früh nach: Knapp zweieinhalb Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Simon Pitschieler auf 3:1. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn nur 80 Sekunden später verkürzte Brayden Sherbinin in Überzahl auf 2:3 aus Sicht von Meran. Weitere Treffer blieben im Mitteldrittel aus, sodass Gröden auch nach 40 Minuten eine knappe Führung innehatte.

Im Schlussabschnitt sorgten die Gastgeber dann früh für die Entscheidung: Nicolo Esposito (44.), Sacha Guimond (46./PP1) und Davide Schiavone (47.) stellten mit drei Treffern innerhalb von nur drei Minuten auf 6:2. Meran gelang durch Patrick Tomasini rund zehn Minuten vor dem Ende lediglich noch Ergebniskosmetik und wurde in der Folge nicht mehr wirklich gefährlich.

Damit stehen die Adler vor dem Heimspiel am Donnerstag (20:00 Uhr/Valcome.tv) bereits unter großem Druck. Eine weitere Niederlage würde Gröden gleich vier Championship-Pucks einbringen.

Alps Hockey League: Di, 14.04.2026:

HC Gherdeina valgardena.it – HC Meran/o Pircher 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Referees: UNTERWEGER, WINKLER, Abeltino, Seewald

Stand in der best-of-7-Serie: 2:0

Goals GHE: 1:0 Dostalek V. (2.), 2:1 Dostalek V. (7.), 3:1 Pitschieler S. (23.), 4:2 Esposito N. (44.), 5:2 Guimond S. (46./PP1), 6:2 Schiavone D. (47.)

Goals HCM: 1:1 Cruseman F. (4.), 3:2 Sherbinin B. (24./PP1), 6:3 Tomasini P. (51.)