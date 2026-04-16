AHL: Gröden gewinnt auch Finalspiel 3 und ist nur mehr einen Sieg vom Titel entfernt

Von: ka

Meran – Der HC Gherdeina valgardena.it hat am Donnerstagabend auch das dritte Finalspiel der Alps Hockey League gewonnen. Das Team aus Wolkenstein setzte sich beim HC Meran/o Pircher mit 6:2 durch und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:0 in Führung. Mit vier Toren innerhalb von nur 122 Sekunden im zweiten Drittel stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Damit kann sich Gröden bereits am Samstag vor heimischer Kulisse den ersten AHL-Titel der Vereinsgeschichte sichern.

Nach zwei deutlichen Erfolgen ging die „Furie“ mit viel Selbstvertrauen in das dritte Finale. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, wobei sich Gröden-Goalie Endre früh auszeichnen konnte. In der 15. Minute gingen die Gäste in Führung: Davide Schiavone überraschte Meran-Tormann Bernard von hitner der Torlinie und sorgte für den einzigen Treffer des ersten Drittels. Die Hausherren erspielten sich zwar einige Chancen, blieben vor dem Tor jedoch ohne Erfolg.

Kurz nach Wiederbeginn war Endre erneut zur Stelle – und vorne zündeten seine Teamkollegen ein wahres Offensivfeuerwerk – mit vier Toren binnen 122 Sekunden. Martin Castlunger lief alleine auf das Tor, er traf nach einem Haken per Backhand ins Kreuzeck auf. Ein Schuss von Sebastiano Soracreppa fand den Weg ins Tor, ehe Vlastimil Dostalek ins lange Eck traf. Schließlich konnte Tobias Brighenti zum 5:0 einschieben – er erzielte damit sein erstes Tor für Gröden. Nach diesem Gegentreffer wurde Bernard im Tor der „Adler“ durch Christian Gamper ersetzt. Meran gab sich jedoch nicht auf und kam in der 31. Minute durch einen verwandelten Penalty von Brayden Sherbinin zum 1:5. Wenige Minuten später verkürzte Alex Egger vor über 1.700 Zuschauern auf 2:5.

Doch im Schlussdrittel ließ Gröden nichts mehr anbrennen: Endre parierte ein paar Schüsse, und sechs Minuten vor dem Ende sorgte Stephan Deluca per Empty Netter für den 6:2-Endstand. Damit hat Gröden nun am Samstag in Wolkenstein die erste Chance, sich den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte in der Alps Hockey League zu sichern.

Alps Hockey League: Do, 16.04.2026:

HC Meran/o Pircher – HC Gherdeina valgardena.it 2:6 (0:1, 2:4, 0:1)

Referees: HUBER R., SNOJ, Arlic, Strimitzer

Goals HCM: Sherbinin (31.), Egger (34.)

Goals GHE: Schiavone (15., 24.), Castlunger (23.), Soracreppa (23.), Brighenti (25.), Deluca (54./EN)

Stand in der best-of-7-Finalserie: 0:3