AHL: Gröden gleicht mit Shutout-Sieg aus

Von: ka

Wolkenstein/Meran – Die Alps Hockey League-Halbfinaldebütanten HC Gherdeina valgardena.it und HC Meran/o Pircher haben ihre ersten Siege in den Halbfinals gefeiert. Gröden setzte sich vor heimischem Publikum gegen den Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären deutlich mit 5:0 durch und glich damit die Serie aus. Meran wiederum gelang ein bemerkenswertes Comeback: Die Südtiroler drehten das Auftaktspiel der Serie gegen KHL Medvescak Zagreb in den letzten zehn Minuten von 0:2 auf 4:2. Bereits am morgigen Sonntag um 19.30 Uhr folgt Spiel zwei in Kroatien.

Der HC Gherdeina valgardena.it glich die Serie gegen Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären mit einem dominanten 5:0-Heimsieg aus. Es war der erste Sieg im Halbfinale für die Südtiroler überhaupt, bei denen Torwart Claes Endre einmal mehr überragte und bereits sein viertes Shutout im 19. Spiel feierte. Gegen offensiv harmlose „Eisbären“ musste der Schwede dieses Mal aber „nur“ 28 Schüsse parieren. Zell am See-Schlussmann Alexander Schmidt wiederum konnte 33 von 37 Torschüssen entschärfen. Erstmals musste der Österreicher in der 17. Minute hinter sich greifen: Sascha Giumond traf zum 1:0 für Gröden. Nur etwas mehr als zwei Minuten später erhöhte Dmitry Vozovik im Powerplay auf 2:0. Der Verteidiger war auch in der 37. Minute zur Stelle und machte seinen Doppelpack perfekt. Somit ging es mit einem 3:0 in den Schlussabschnitt. In diesem ließen die Hausherren vor mehr als 1.200 Fans nichts mehr anbrennen, und mit dem 4:0 durch Hannes Kasslatter (55./EN) war die Partie endgültig entschieden. Kapitän Simon Pitschieler stellte schließlich in der 56. Minute den Endstand her. Am Dienstag folgt Halbfinale drei in Zell am See.

Meran dreht Spiel in den letzten zehn Minuten

Ein unglaubliches Comeback gelang dem HC Meran/o Pircher zum Halbfinal-Auftakt bei KHL Sisak. Bis zur 50. Minute lag Sisak noch mit 2:0 in Führung, doch dann drehten die Südtiroler die Partie komplett und setzten sich mit 4:2 durch, womit sie ihren ersten Halbfinalsieg überhaupt feierten. Dabei war Sisak in den ersten zwei Dritteln die klar tonangebende Mannschaft. Im ersten Abschnitt verzeichneten sie ein Torschussverhältnis von 17:8, Treffer blieben jedoch noch aus. Diese folgten im Mitteldrittel, in dem der 22-jährige Vito Idžan in der 28. und 33. Minute einen Doppelpack schnürte. Am Ende gaben die Kroaten im zweiten Abschnitt 19 Torschüsse ab, während Meran lediglich auf drei kam.

Auch im Schlussdrittel hatte Sisak in den ersten zehn Minuten alles im Griff, doch dann passierte beim Herausspielen aus dem eigenen Drittel ein kapitaler Fehlpass, den Pascal Brunner eiskalt ausnutzte und aus Sicht von Meran auf 1:2 verkürzte. Somit war die Partie mehr oder weniger aus dem Nichts wieder hochspannend. Die rund 2.400 Fans verstummten schließlich, als nur knapp vier Minuten später Rasmus Nousiainen der Ausgleich gelang. Sisak wirkte nun von der Rolle, und nach einem weiteren Fehler im Aufbauspiel traf Daniel Gellon in der 58. Minute zum 3:2 für Meran – die Partie war binnen weniger Minuten komplett gedreht. 14 Sekunden vor Schluss machte Gellon per Empty-Netter sogar noch seinen Doppelpack perfekt und stellte den 4:2-Endstand her. Sisak gab damit den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand und steht bereits am morgigen Sonntag im zweiten Spiel des Doppelpacks unter Druck. Spielbeginn ist erneut um 19:30 Uhr.

Alps Hockey League: Sa, 28.03.2026

HC Gherdeina valgardena.it – EK Die Zeller Eisbären 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Referees: HUBER, RIVIS, Divis, Ilmer

Stand in der best of-7-Serie: 1:1

GHE: 1:0 Guimond S. (17.), 2:0 Vozovik D. (19./PP1), 3:0 Vozovik D. (37.), 4:0 Kasslatter H. (55.), 5:0 Pitschieler S. (56.)

KHL Sisak – HC Meran/o Pircher 2:4 (0:0, 2:0, 0:4)

Referees: HLAVATY, UNTERWEGER, Arlic, Markizeti

Stand in der best of-7-Serie: 0:1

Goals SIS: 1:0 Idzan V. (28.), 2:0 Idzan V. (33.)

Goal HCM: 2:1 Brunner P. (51.), 2:2 Nousiainen R. (55.), 2:3 Gellon D. (58.), 2:4 Gellon D. (60./EN)