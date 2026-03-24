AHL: Gröden komplettiert mit Overtime-Sieg in Salzburg das Halbfinale

Von: ka

Wolkenstein – Der HC Gherdëina steht zum ersten Mal im Halbfinale der Alps Hockey League. Die Südtiroler setzten sich am Dienstag in Spiel 7 bei den Red Bull Hockey Juniors mit 3:2 nach Verlängerung durch. Matteo Luisetti sorgte in der 77. Minute für die Entscheidung.

Im Halbfinale trifft Gröden nun auf Titelverteidiger EK Zell am See. In der zweiten Serie stehen sich KHL Sisak und der HC Meran/o gegenüber. Die Best-of-7-Serien beginnen am Donnerstag.

Nach zwei klaren Siegen und dem Ausgleich in der Serie waren die Juniors auch am Dienstag über weite Strecken das spielbestimmende Team. Nach einem torlosen ersten Drittel erhöhten die Salzburger den Druck – das Tor erzielten jedoch die Gäste: Brighenti fälschte in der 29. Minute zum 0:1 ab. Mit diesem knappen Vorsprung ging Gröden auch in die zweite Pause. Kurz nach Wiederbeginn sorgte Kogler, ideal im Slot bedient, für den Ausgleich. Doch nur wenige Minuten später schlugen die Südtiroler zurück: Nach einem gewonnenen Face-Off traf Kasslatter via Innenstange zum 1:2. Die Juniors drängten in der Folge vehement auf den neuerlichen Ausgleich und setzten sich mehrfach im Angriffsdrittel fest – lange ohne Erfolg. Bei einem 2-auf-1-Konter verpassten die Gäste hingegen die mögliche Entscheidung. 74 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit – mit bereits sechstem Feldspieler – traf Eliseev schließlich zum 2:2.

In der Verlängerung dominierten die Juniors, scheiterten jedoch immer wieder am überragenden Gröden-Goalie Claes Endre, der 62 Schüsse parierte und sogar einen Penalty entschärfte. In der 77. Minute fiel dann das entscheidende Tor auf der anderen Seite: Luisetti traf aus der Drehung zum 3:2. Damit steht die „Furie“ erstmals im AHL-Halbfinale und trifft dort auf Titelverteidiger Zell am See. Die Juniors hingegen verloren auch ihr drittes Spiel 7 in der Ligageschichte.

Alps Hockey League, Viertelfinale Spiel 7 Di, 24.03.2026:

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 2:3 OT (0:0, 0:1, 2:1)

Referees: BULOVEC, SNOJ, Arlic, Jeram

Goals RBJ: Kogler (42.), Eliseev (59.)

Goals GHE: Brighenti (29.), Kasslatter (47.), Luisetti (77.)

Endstand in der best-of-7-Serie: 3:4