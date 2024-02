AHL: Gröden mit Hattrick in die Pre-Playoffs

Bozen – Goalie Simon Wolf hat die Red Bull Hockey Juniors mit seinem dritten Shutout in dieser Saison zu einem 7:0-Kantersieg über den EC Bregenzerwald geführt. Die Salzburger zogen damit in der Master Round der Alps Hockey League mit dem diesmal spielfreien S.G. Cortina Hafro (#2) gleich. Keine Blöße gab sich indes Tabellenführer Rittner Buam SkyAlps, der mit einem 5:2-Auswärtserfolg in Zell am See seinen wettbewerbsübergreifenden siebenten Sieg in Serie einfuhr.

In der Qualification Round A hat der HC Gherdeina valgardena.it mit einem 4:1-Erfolg bei Steel Wings LINZ AG seine Teilnahme an den Pre-Playoffs fixiert, während der HK RST Pellet Celje, trotz des 6:4-Derbysieges über Jesenice, keine Chance mehr auf die Postseason hat.

Im Qualifikations-Pool B hat der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel einen großen Schritt Richtung Pre-Playoffs gemacht – nur noch ein Punkt fehlt den Tirolern zur Qualifikation. Der EHC Lustenau bleibt nach einem 7:2-Heimerfolg über Klagenfurt ebenfalls im Rennen um den Aufstieg.

Die Red Bull Hockey Juniors sind zum zweiten Mal in der Master Round ohne Gegentreffer geblieben. 7:0 deklassierten die Salzburger den EC Bregenzerwald. Goalie Simon Wolf stoppte 29 Schüsse auf sein Tor, feierte sein drittes Shutout in dieser Spielzeit. Daniels Murnieks und Vasily Zelenov erzielten jeweils einen Doppelpack. Die Juniors zogen damit in der Tabelle mit dem Zweiten Cortina gleich. Die „Wälder“ mussten sich nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder geschlagen geben, bleiben Sechster.

Ritten macht großen Schritt Richtung Gewinn der Master Round

Die Rittner Buam SkyAlps haben mit einem 5:2 auswärts beim EK Die Zeller Eisbären ihren sechsten Zwischenrundensieg in Serie eingefahren – und machten damit einem großen Schritt Richtung Gewinn der Master Round und damit Heimrecht bis in ein mögliches Finale. Erstmals seit 9. März 2019 bzw. nach neun Spielen hat sich in diesem Duell wieder das Auswärtsteam durchgesetzt. Zell am See musste sich zum dritten Mal in Folge geschlagen geben und liegt zwei Runden vor Ende der Zwischenrunde auf Rang fünf.

Anthony De Luca schießt Gröden mit Hattrick in die Pre-Playoffs

Anthony De Luca – erst am Donnerstag war seine beeindruckende 14 Spiele lange Goal-Scoring-Streak zu Ende gegangen – hat den HC Gherdeina valgardena.it das Ticket für die Pre-Playoffs gesichert. Beim 4:1-Auswärtssieg über die Steel Wings LINZ AG erzielte er einen Hattrick, zum fünften Mal in dieser Saison machte De Luca in einem Spiel zumindest drei Tore. Gröden glänzte auch im Powerplay, verwertete drei seiner vier Überzahlspiele.

Trotz eines 6:4-Sieges im slowenischen Derby, hat der HK RST Pellet Celje keine Chance mehr auf das Erreichen der Postseason. In Jesenice lag der Liga-Newcomer früh zurück, fünf Treffer bis zur 43. Minute ließ Celje aber das Spiel drehen.

Kitzbühel nur noch einen Punkt von den Pre-Playoffs entfernt

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel ist nur noch einen Punkt vom Erreichen der Pre-Playoffs entfernt: Die Tiroler setzten sich daheim gegen den SHC Fassa Falcons, der vor Transferfrist mit Sebastian Selin (33|29A), Jan Sylwander (10G|22A) und Goalie Thomas Lillie drei Stützen ziehen ließ, mit 5:2 durch. Podlipnik und Niemelä glichen für die „Adler“ zweimal aus, Rene Tröthan (42.) schoss den Game-Winner.

Im Rennen um die Pre-Playoffs ist auch der EHC Lustenau geblieben: Die „Sticker“ feierten daheim gegen das EC-KAC Future Team einen ungefährdeten 7:2-Erfolg. Nach 10 Minuten lagen die Vorarlberger, die insgesamt 52 Schüsse auf das Tor von Michael Sicher richteten, bereits mit 3:0 voran. Drei der fünf Überzahlspiele schloss Lustenau erfolgreich ab. Ville-Pekka Pietilä und Valtteri Kukkola trafen jeweils doppelt.

Alps Hockey League | Master Round | 17.02.2024 | Results:

Red Bull Hockey Juniors – EC Bregenzerwald 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Referees: MOIDL, SCHAUER, Legat, Matthey. | Zuschauer: 100

Goals RBJ: Zelenov (17./Myllymaa-Murnieks, 22./Hörl), Myllymaa (24.), Murnieks (26./Zelenov-Myllymaa, 27.), Vinzens (41.), Schreiner (54./Vinzens)

EK Die Zeller Eisbären – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Referees: MOSCHEN, WIDMANN, Fleischmann, Telesklav. | Zuschauer: 1.776

Goals EKZ: Putnik (40./Widen-Mair), Fechting (51./Seppänen)

Goals RIT: Spinell (18./Marzolini-Kostner S.), Prast (23./Marzolini-Ginnetti), Gaicomuzzi (32./Lobis-Öhler), Marzolini (33./Lobis-Szypula), Kostner S. (47./Lang-Fink)

Alps Hockey League | Qualification Round A | 17.02.2024 | Results:

SIJ Acroni Jesenice – HK RST Pellet Celje 4:6 (1:1, 0:2, 3:3)

Referees: HLAVATY, VOICAN, Kanyo, Puff. | Zuschauer: 801

Goals JES: Spari Leben (5./Sodja-Bohnic), Sodja (49./Glavic), Borse (54./Urukalo-Lesnicar), Urukalo (56./Bohinc-Sodja)

Goals HKC: Mintautiskis (7.PP1/Freidenfelds-Cepon), Zezely (34./Sirovnik-Jenko), Bukovec (39./Panasenko-Sojer), Sodja Zalokar (43./Panasenko-Sojer, 60.EN/Grahut-Cepon), Jenko (44./Zezelj)

Steel Wings Linz AG – HC Gherdeina valgardena.it 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Referees: BROCK, LEHNER, Dieber, Weiss. | Zuschauer: 268

Goal SWL: Wilding (44./Theirich)

Goals GHE: Luisetti (31.PP1/McGowan-Kasslatter), De Luca (36.PP1/Luisetti, 54.PP1/McGowan-Schulze, 60./McGowan)

Alps Hockey League | Qualification Round B | 17.02.2024 | Results:

EHC Lustenau – EC-KAC Future Team 7:2 (3:1, 0:1, 4:0)

Referees: HOLZER T., RUETZ, Hesina, Rinker. | Zuschauer: 378

Goals EHC: Kukkola (6./Wilfan-Wennlund), Haberl L. (10.PP1/Shikera-Pakaslahti), König (11./Pakaslahti-Moosbrugger), Kukkola (45./Wilfan-Kandemir), Wilfan (49./Wennlund-Oberscheider), Pietilä (53.PP1/Wilfan-Kukkola, 55./Wennlund-Pakaslahti)

Goals KFT: Klassek S. (18./Burgar N.-Klassek T.), Siftar (23.PP1/Klassek T.-Burgar N.)

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – SHC Fassa Falcons 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Referees: OREL, PINIE, Brondi, Cristeli. | Zuschauer: 1.200

Goals KEC: Podlipnik (10./Rotter-Seto), Niemelä (31./Matzka-Müller), Tröthan (42./Seto), Rotter (55./Niemelä-Tschurnig), Lehtonen (58./Urbanek)

Goals FAS: Schiavone (6./Iori), De Toni (24./Schiavone-Forte)