AHL: Jesenice schlägt die Zeller Eisbären

Bozen – Der HDD SIJ Acroni Jesenice hat dem EK Die Zeller Eisbären die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit zugefügt. Trotz Rückstands setzte sich der Titelverteidiger mit 4:1 klar durch und liegt nun nur noch zwei Punkte hinter dem Tabellenführer der Alps Hockey League.

Mit den Rittner Buam SkyAlps, S.G. Cortina Hafro und den Hockey Unterland Cavaliers haben auch drei weitere Teams aus den Top-6 Siege eingefahren, während die Red Bull Hockey Juniors (acht) und der HK RST Pellet Celje (drei) jeweils ihre Point-Streak verlängerten. Der EHC Lustenau hat parallel ein torreiches Vorarlberg-Derby – acht Treffer, je vier pro Team, fielen im Startdrittel – für sich entschieden, während die Steel Wings Linz AG auch ihr viertes Heimspiel gegen den HC Meran/o gewannen.

Der EK Die Zeller Eisbären hat am Samstag seine erste Niederlage nach regulärer Spielzeit hinnehmen müssen. In den zwölf Spielen davor haben die Salzburger elf Siege gefeiert, nur einmal (5:6 nach Shootout gegen Fassa) eine Niederlage bezogen. Im Duell mit seinem ersten Verfolger HDD SIJ Acroni Jesenice unterlag der Tabellenführer 1:4. Die Slowenen, die vor knapp 1000 Zuschauer*innen mehr vom Spiel hatten, glichen eine Führung des Heimteams rasch aus – und entschieden die Begegnung mit zwei Treffern im mittleren Abschnitt. Das Tor der Österreicher erzielte Christian Jennes, womit die beeindruckende Goal-Scoring-Streak von Alps Hockey League-Topscorer Tomi Wilenius nach acht Spielen zu Ende ging.

Unterland fügt nächstem Top-Team Niederlage zu

Die Hockey Unterland Cavaliers haben nach dem HDD SIJ Acroni Jesenice (5:2) am Samstag mit einem 4:3 nach Verlängerung über die Wipptal Broncos Weihenstephan einem weiteren Team aus den Top-3 eine Niederlage zugefügt: Vor heimischem Publikum machte der Tabellensechste zweimal einen Rückstand wett, um schlussendlich in der Overtime zu triumphieren. Giovanni Pertile (62.) traf in der „Extra Session“ bei numerischer Überlegenheit zum Sieg.

Einen Erfolg nach Verlängerung verbuchten auch die Steel Wings Linz AG, die mit dem 4:3 über HC Meran/o Pircher ihren dritten Sieg innerhalb der letzten vier Spiele einfuhren – und damit daheim gegen die Südtiroler ungeschlagen bleiben. Patrick Söllinger traf für die Oberösterreicher doppelt, Mikael Saha (64.) versenkte das OT-Game-Winning-Goal.

Ritten und Cortina machen Druck auf Broncos

Die Rittner Buam SkyAlps und S.G. Cortina Hafro haben den Druck auf den Tabellendritten aus Sterzing erhöht: Ritten setzte sich beim SHC Fassa Falcons mit 4:1 durch – die Linie Simon Kostner, Ethan Szypula und Kevin Fink sorgte für die drei vorentscheidenden Treffer im Mitteldrittel.

Fünfter bleibt S.G. Cortina Hafro: Daheim gewannen die Italiener gegen den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel mit 10:0 und fuhren ihren sechsten Sieg in Serie ein. Vier Treffer gelangen dem letztjährigen Finalisten im ersten Abschnitt, im zweiten Drittel – und final auch insgesamt – verwertete Cortina alle seine Powerplays. Die Tiroler kassierten bereits ihre sechste Auswärtsniederlage in Folge, blieben heuer zum ersten Mal ohne Torerfolg. Cortina-Schlussmann Hayden Hawkey hielt alle 18 Schüsse auf sein Tor.

Salzburg und Celje verlängern Point-Streak

Die Red Bull Hockey Juniors und der HK RST Pellet Celje haben jeweils ihre Point-Streak verlängert: Das Farmteam des win2day ICE Hockey League-Champions besiegte daheim den HC Gherdeina valgardena.it mit 4:2 und punktete damit zum achten Mal in Folge. Nach 30 Minuten lagen die Salzburger mit 3:0 voran, auch zwei Powerplay-Treffer des Tabellenschlusslichts brachte das junge Team von Teemu Levijoki nicht mehr ins Wanken.

Der Liga-Newcomer aus Slowenien hat zum dritten Mal in Folge Punkte eingefahren, sicherte sich beim EC-KAC Future Team einen 5:3-Erfolg und gewann damit erstmals in der Alps Hockey League ein Auswärtsspiel. Schon nach dreieinhalb Minuten lagen die Gäste mit 2:0 voran, nach 24 Minuten führten sie mit 4:1 und waren im weiteren Verlauf ungefährdet. HKC-Forward Mikus Mintautiskis zeigte mit drei Scorerpunkten (2G|1A) auf. Für die Klagenfurter setzte es die sechste Niederlage am Stück.

Lustenau feiert Derby-Heimsieg

Der EHC Lustenau hat das ersten Saison-Derby gegen den EC Bregenzerwald mit 6:4 gewonnen. Die 1153 Fans in der Rheinhalle kamen aber schon im Startdrittel voll auf ihre Rechnung, sahen in den ersten 20 Minuten acht Tore – vier pro Team. Die Gäste hatten da meist die Nase vorne, erst in den letzten fünf Minuten konnten die „Sticker“ den schon früh bestehenden Zwei-Tore-Rückstand ausgleichen. Im weiteren Verlauf ließ EHC-Goalie Felix Nußbacher keinen Gegentreffer mehr zu und David König (32./PP1) und Hans Öhrvall (59.) entschieden die Partie.

Ergebnisse Alps Hockey League 28.10.2023:

EHC Lustenau – EC Bregenzerwald 6:4 (4:4, 1:0, 1:0)

Referees: BASSO, LEGA, Formaioni, Vignolo. | Zuschauer: 1153

Goals EHC: Wilfan (5./Krammer-Kutzer, 20.PP1/Öhrvall-Johansson), Wennlund (9./Kandemir-Wilfan), Haberl D. (16./Johansson-Öhrvall), König (32./Öhrvall-Wennlund), Öhrvall (59./Johansson-Haberl D.)

Goals ECB: Pöschmann (3./Tschofen-Erne), Auvinen (4./Wernicke-Hämmerle), Tschofen (9./Pöschmann-Erne), Metzler (13./Lipsbergs-Embrich)

HDD SIJ Acroni Jesenice – EK Die Zeller Eisbären 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Referees: LESNIAK, SCHWEIGHOFER, Jeram, Pötscher. | Zuschauer: 992

Goals JES: Cimzar (15./Jezovsek-Sersen), Pance (31.), Planko (34.), Sersen (56./Planko-Cimzar)

Goal EKZ: Jennes (13.PP1/Wilenius-Ban)

Hockey Unterland Cavaliers – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:3 OT (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Referees: RIVIS, STEFENELLI, Abeltino, Rivis. |

Goals HCU: Käyrä (13./Goldner), Egger A. (31.PP1/Liprandi-Sullmann), Goldner (57./Egger A.-Remolato), Pertile (63./Nyman)

Goals WSV: Capannelli (9./Livingston-Hackhofer), Cianfrone (39.PP1/Conci-Hackhofer), Topatigh (43./Capannelli-Livingston)

EC-KAC Future Team – HK RST Pellet Celje 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Referees: KUMMER, MILOVANOVIC, Murnik, Wendner. | Zuschauer: 169

Goals KFT: Kramer N. (7./Klassek S.-Sunitsch, 59.PP1/Sunitsch-Klassek S.), Siftar (41./Slivnik-Klassek T.)

Goals HKC: Grahut (1./Pecnik-Jenko), Jenko (4./Jakupovic-Sodja Zalokar), Flajs (15./Mintautiskis-Sotlar), Mitautiskis (25./Flajs-Kuret), 58.SH1/Sotlar)

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Referees: KAINBERGER, MOSCHEN, Seewald J., Wiest. |

Goals RBJ: Zelenov (1./Kirchebner-Hörl), Myllymaa (28./Helander-Zelenov), Vinzens (30.PP1), Wurzer (59.EN/Vinzens)

Goal HCG: Kasslatter (33.PP1/Luisetti-McGowan), Glück (42.PP1/Willeit-Pitschieler)

Steel Wings Linz AG – HC Meran/o Pircher 4:3 OT (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Referees: LEHNER, MEIXNER, Kanyo, Moidl. | Zuschauer: 108

Goals SWL: Söllinger (11./Dorion-Rappold, 39./Dorion-Stöttner), Persson (17.PP2), Saha (64.)

Goals HCM: Ritchie (6./Gellon), Garreffa (38./Ansoldi), Anderson (46.PP1/Tomasini-Beber)

S.G. Cortina Hafro – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 10:0 (4:0, 3:0, 3:0)

Referees: PIRAS, RICCO, Cusin, Fecchio. | Zuschauer: 422

Goals SGC: Traversa (1./Alvera-Carozza, 60.PP1/Seed-Di Tomaso), Pompanin (5./Faloppa-Larcher), Di Tomaso (19./Alvera-Traversa), Toffoli (20./Faloppa-Larcher), Sanna (22.PP1/Zanatta-Barnabo), Adami (34.PP1/Di Tomaso-Traversa), Alvera (36.PP1/Zanatta-Carozza), Lacedelli (50./Adami-Di Tomaso), Zanatta (51./Barnabo-Sanna)

SHC Fassa Falcons – Rittner Buam SkyAlps 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Referees: GIACOMOZZI, LAZZERI, Grisenti, Pace. |

Goal SHC: Biondi (12./Iori-Forte)

Goals RIT: Kostner S. (29./Szypula-Fink K., 58.EN/Spinell-Marzolini), Szypula (32.PP2/Amorosa.-Kostner S.), Fink K. (34.PP1/Sypula-Amorosa)