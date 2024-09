AHL: Kitzbühel erster Tabellenführer

Von: ka

Bozen – Nach einem 5:1-Heimsieg über Gröden sind die Adler Stadtwerke Kitzbühel der erste Tabellenführer der neuen Alps Hockey League-Saison. Die Wipptal Broncos Weihenstephan und der EK Zeller Eisbären holten sich am ersten Spieltag ebenfalls drei Punkte. Der HC Meran/o bezwang Meister Ritten nach einem Comeback in der Overtime, HDD Jesenice behielt bei Bregenzerwald im Shootout die Oberhand.

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel haben in der ersten Runde der Alps Hockey League gegen den HC Gröden gewonnen. Von Beginn an drückten die Tiroler dem Spiel ihren Stempel auf, checkten gut vor und zwangen die Gäste zu Fehlern. Innerhalb von 94 Sekunden zogen die Hausherren durch Tore von Sebastian Labori (13.), Jayson Ren (14.) und Niklas Ketonen (14.) bis auf 3:0 davon. Am Ende feierte die Mannschaft von Headcoach Marco Pewal einen klaren 5:1-Erfolg und holte sich damit auch die Tabellenführung.

Celje erwischte in Sterzing einen Start nach Maß. Jure Sotlar erzielte das erste Tor der neuen Saison, Danil Tsarkovskyi erhöhte kurz darauf auf 2:0 – beide Tore fielen in Überzahl. Die Partie war von Strafen geprägt und auch die Broncos trafen im ersten Drittel in Überzahl – De Lorenzo Meo zum 1:2. Im Mittelabschnitt drehten die Südtiroler das Spiel zu ihren Gunsten, nach dem schwierigen Start feierten sie noch einen klaren 5:2-Erfolg.

Zell am See und die Unterland Cavaliers lieferten sich ein packendes Duell, in dem die Hausherren durch McLeod im ersten Drittel in Führung gingen. Nach dem zwischenzeitlichen 2:0 verkürzte Pisetta für die Gäste. Doch am Ende sorgte Philip Putnik in seinem 300. Spiel für den EKZ für die Entscheidung.

Nach einem schnellen Rückstand hatten die Rittner Buam SkyAlps beim Gastspiel in Meran bis zur 54. Minute alles im Griff – zu diesem Zeitpunkt führten sie noch mit 4:1. Den Hausherren gelang aber ein fulminantes Comeback und es ging noch in die Overtime. Dort sorgte Ishida mit Merans drittem Powerplay-Treffer für die Entscheidung.

Der Ex-Meister aus Jesenice tat sich bei seinem Saisonauftakt gegen Bregenzerwald auch schwer. Die Slowenen gingen zwar zweimal in Führung, doch den Hausherren gelang jeweils der Ausgleich. Das Spiel wurde schließlich im Penaltyschießen entschieden, wo Erik Svetina den Gästen den Extrapunkt sicherte.

Alps Hockey League Samstag, 21.09.2024:

Wipptal Broncos Weihenstephan – HK RST Pellet Celje 5:2 (1:2,2:0,2:0)

Referees: BENVEGNU, SORAPERRA, Fecchio, Grisenti

Goals 0:1 HKC Sotlar J. (03:10 / Mintautiskis M. / PP), 0:2 HKC Tsarkovskyi D. (06:14 / Panasenko B. ,Bohinc R. / PP), 1:2 WSV De Lorenzo Meo L. (16:57 / Sanche P. ,Livingston J. / PP), 2:2 WSV Zecchetto A. (25:08 / unassisted / SH), 3:2 WSV Capannelli A. (30:05 / Sanvido C. ,Brunner A. / EQ), 4:2 WSV Sanche P. (50:27 / unassisted / EQ), 5:2 WSV Zandegiacomo L. (56:34 / Capannelli A. ,Planatscher A. / EQ)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Gherdeina valgardena.it 5:1 (3:0,0:0,2:1)

Referees: LAZZERI, SPIEGEL, Brondi, Formaioni

Goals 1:0 KEC Christiansen S. (12:21 / unassisted / EQ), 2:0 KEC Ren J. (13:26 / Schmid P. ,Wieltschnig P. / EQ), 3:0 KEC Ketonen N. (13:55 / Fröwis J. / EQ), 4:0 KEC Schutz C. (41:26 / Södergren L. / EQ), 4:1 GHE DI CICCO J. (44:40 / Schiavone D. ,Kasslatter H. / EQ), 5:1 KEC Ren J. (57:02 / unassisted / EQ)

EC Bregenzerwald – SIJ Acroni Jesenice 2:2 SO (0:1,1:1,1:0,0:0,0:1)

Referees: RUETZ, VIRTA, Fleischmann, Ilmer

Goals 0:1 JES Pecnik J. (02:40 / Urukalo Z. ,Sillanpaa S. / EQ), 1:1 ECB Lipsbergs R. (26:26 / Fadieiev I. ,Wempe L. / EQ), 1:2 JES Selan M. (26:59 / Sillanpaa S. ,Bohinc M. / EQ), 2:2 ECB Lebeda Y. (52:19 / Wernicke J. / EQ), 2:3 JES Svetina E. (65:00 / GWS)

EK Die Zeller Eisbären – Hockey Unterland Cavaliers 3:1 (1:0,1:1,1:0)

Referees: OREL, WIDMANN, Wendner, Wucherer

Goals 1:0 EKZ McLeod M. (18:15 / Huard N. ,Artner F. / EQ), 2:0 EKZ Lindner L. (33:08 / Johansson R. ,Widen F. / PP), 2:1 CAV Pisetta T. (36:50 / Pisetta V. ,Cont P. / EQ), 3:1 EKZ Putnik P. (47:14 / Stiegler M. ,Berger H. / EQ)

HC Meran/o Pircher – Rittner Buam SkyAlps 5:4 OT (1:2,0:1,3:1,1:0)

Referees: MOSCHEN, SNOJ, Markizeti, Rivis

Goals 1:0 HCM Gellon D. (05:50 / Pietroniro M. ,Nakajima T. / EQ), 1:1 RIT Szypula E. (16:18 / Cuglietta D. ,Insam M. / EQ), 1:2 RIT Insam M. (19:09 / Hjorth E. ,Szypula E. / PP), 1:3 RIT Spinell M. (23:16 / Marzolini M. ,Insam M. / EQ), 1:4 RIT Prast J. (49:40 / Öhler R. ,Fink K. / EQ), 2:4 HCM Trivellato D. (53:13 / Madsen P. ,Tomasini P. / EQ), 3:4 HCM Pietroniro M. (56:45 / Nakajima T. ,Ishida R. / 5:3 PP), 4:4 HCM Tomasini P. (57:57 / Rigoni R. / PP), 5:4 HCM Ishida R. (63:04 / Pietroniro M. ,Nakajima T. / PP)