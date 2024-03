AHL: Meran das erste Mal im Viertelfinale

Meran – Der HC Meran/o Pircher zieht erstmals in das Viertelfinale der Alps Hockey League ein. Die Südtiroler setzten sich am Samstag im entscheidenden Pre-Playoff-Duell beim EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel mit 2:1 durch. Durch einen Treffer von Pascal Brunner drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit endete auch das dritte Spiel der Serie mit einem Auswärtserfolg.

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel setzte sich am Donnerstag in einem Nervenkrimi beim HC Meran/o Pircher mit 3:2 nach Verlängerung und erzwang damit ein Entscheidungsspiel am Samstag. Vor über 1.200 Zusehern entwickelte sich ein spannendes Duell, in dem die Hausherren zunächst zwei Powerplays ungenutzt ließen. Doch auch die Gäste konnten aus ihrer ersten numerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen und es ging torlos in die erste Pause. Es dauerte bis zur 33. Minute, als Matic Podlipnik nach Rotter-Vorarbeit für den ersten Torschrei sorgte. Doch nur sechs Minuten später setzte sich Meran im Angriffsdrittel fest und Joseph Garreffa traf zum Ausgleich. Im dritten Drittel dominierte Kitzbühel, schnürte die Gäste immer wieder in der Defensive ein – doch HCM-Goalie Andrei Makarov bewahrte sein Team einige Male vor dem neuerlichen Rückstand. Einmal rettete Verteidiger Nick Rein für den bereits geschlagenen Goalie. Die Südtiroler wurden bei Entlastungsangriffen immer wieder gefährlich. Drei Minuten vor dem Ende entschied ein schneller Gegenzug die Partie, Pascal Brunner traf zum 2:1 ins Kreuzeck. Meran verteidigte diesen knappen Vorsprung bis zur Schlusssirene und steht damit erstmals im Viertelfinale der Alps Hockey League.

Viertelfinal-Pick am Sonntag

Die Viertelfinalpaarungen werden am Sonntagvormittag in einer Manager-Videokonferenz gewählt. Die Duelle werden im Anschluss auf den Kanälen der Alps Hockey League verkündet.

Alps Hockey League | Pre-Playoff 3:Sa, 02.03.2024:

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Meran/o Pircher 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Referees: HLAVATY, VOICAN, Moidl, Weiss

Goals: 1:0 KEC Podlipnik M. (32:55 / Rotter R. ,Niemelä J. / EQ), 1:1 HCM Garreffa J. (38:56 / Borgatello C. ,McNally B. / EQ), 1:2 HCM Brunner P. (56:50 / Pietroniro K. / EQ)

Endstand in der „best-of-3“-Serie: 1:2