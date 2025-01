AHL: Meran dreht Spiel in letzter Minute

Von: ka

Meran – Die Wipptal Broncos Weihenstephan setzten sich im Derby gegen die Rittner Buam SkyAlps mit 6:3 durch. Spieler der Partie war James Livingston mit einem Hattrick. Außerdem feierte Tabellenführer SIJ Acroni Jesenice einen Shutout-Sieg gegen den EC Bregenzerwald und der HC Meran/o Pircher drehte in der letzten Minute ein 1:2 in einen 4:2-Auswärtssieg beim HK RST Pellet Celje.

Beim 6:3-Derbysieg der Wipptal Broncos Weihenstephan gegen die Rittner Buam SkyAlps überragte James Livingston mit einem Hattrick. Für den Stürmer war es bereits der zweite Dreierpack in dieser Saison. In einer torreichen Partie vor 638 Fans war der Titelverteidiger aus Ritten kein einziges Mal in Führung. Bis zur 26. Minute hatte Sterzing einen 3:1-Vorsprung inne, doch die „Buam“ kamen noch einmal in die Partie zurück und glichen in der 46. Minute sogar aus. Doch nur kurze Zeit später war es James Livingston, der den Game-Winner für die Broncos erzielte. Kurz vor Schluss machten die Hausherren mit zwei Empty-Nettern alles klar. Für die „Wildpferde“ war es einer von zehn Siegen aus den vergangenen zwölf Spielen, womit sie in der Tabelle bereits auf Platz sechs liegen. Das viertplatzierte Ritten kassierte die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen am Stück.

Shutout-Sieg für Jesenice

Tabellenführer SIJ Acroni Jesenice behielt gegen den EC Bregenzerwald klar mit 4:0 die Oberhand und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger Zell am See auf fünf Punkte aus. Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Slowenen, die am Montag im Spitzenspiel bei Ritten gastieren, mit 3:0 in Front. Am Ende konnte Zan Us alle 29 Schüsse auf sein Tor parieren. Für den Torwart von Jesenice war es das zweite Shutout der Saison. Insgesamt feierte Jesenice bereits den neunten Sieg in Folge. Bregenzerwald, das eine von vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen kassierte, liegt in der Tabelle auf Platz elf. Im dritten Saisonduell mit Jesenice kassierten sie die dritte Niederlage, allerdings die erste nach regulärer Spielzeit.

Meran dreht Spiel in letzter Minute

Der HC Meran/o Pircher setzte sich beim HK RST Pellet Celje mit 4:2 durch und feierte den ersten Sieg nach zuvor fünf Niederlagen in Folge. Celje wiederum musste sich bereits zum siebenten Mal am Stück geschlagen geben. In einer engen Partie lagen die Gäste bis 49 Sekunden vor Spielende mit 1:2 in Rückstand, ehe Riku Ishida zunächst der Ausgleich gelang und nur 25 Sekunden vor Spielende Massimo Pietroniro das Spiel gänzlich drehen konnte. Den Schlusspunkt setzten die Südtiroler per Empty-Netter. In der Tabelle liegt Meran auf Platz acht, Celje ist Tabellenzehnter.

Alps Hockey League: Sonntag, 05.01.2025:

SIJ Acroni Jesenice – EC Bregenzerwald 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Referees: MEIXNER, METZINGER, Knez, Legat. | Zuschauer: 500

Goals JES: 1:0 Valtola O. (10.), 2:0 Svetina E. (19./PP1), 3:0 Sillanpaa S. (20./PP1), 4:0 Slivnik L. (52.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Referees: HUBER, SNOJ, Arlic, Rivis. | Zuschauer: 638

Goals WSV: 1:0 Livingston J. (16./PP1), 2:1 De Lorenzo Meo L. (20.), 3:1 Livingston J. (27./PP1), 4:3 Livingston J. (49.), 5:3 Galimberti T. (58./EN), 6:3 Cianfrone B. (59./EN)

Goals RIT: 1:1 Giacomuzzi A. (18.), 3:2 Lang M. (29.), 3:3 Soracreppa S. (46.)

HK RST Pellet Celje – HC Meran/o Pircher 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Referees: BAJT, BULOVEC, Javornik, Markizeti. | Zuschauer: 100

Goals HKC: 1:1 Tsarkovskyi D. (20./PP1), 2:1 Logar M. (53./PP1)

Goals HCM: 0:1 Brunner P. (3.), 2:2 Ishida R. (60.), 2:3 Pietroniro M. (60.), 2:4 Tomasini P. (60./EN)