AHL: Meran gewinnt Derby gegen die Broncos

Bozen – Der HK Celje löste am Donnerstagabend das vierte von insgesamt sechs Tickets für die Pre-Playoffs der Alps Hockey League. In der zweiten Pre-Playoff-Gruppe bestätigte außerdem der HC Meran/o im Spitzenspiel durch einen OT-Sieg seine Tabellenführung. In der Master Round kletterten die Rittner Buam SkyAlps durch einen souveränen Erfolg über S.G. Cortina Hafro auf den zweiten Tabellenplatz. Im zweiten Spiel der Master Round setzte sich Acroni Jesenice im Penalty-Shootout gegen Adler Stadtwerke Kitzbühel durch.

Ritten feiert souveränen Sieg über Cortina

Die Rittner Buam SkyAlps feierten einen souveränen 5:1-Sieg über S.G. Cortina Hafro und klettern dadurch auf den zweiten Tabellenplatz. S.G. Cortina Hafro konnte an diesem Abend einen entfesselten Ethan Szypula, der einen Hattrick erzielte, nicht stoppen. Im ersten Drittel konnte Cortina noch mit Ritten Schritt halten und ging nur aufgrund der mangelnden Chancenauswertung mit einem 0:1-Rückstand in die erste Pause. Während Colin Furlong im Tor von Ritten auch weiterhin sicher blieb, nutzte die Offensive der Gastgeber ihre Chancen konsequent. Während Cortina durch diese Niederlage am Tabellenende bleibt, ist Ritten nun der erste Verfolger von Tabellenführer Zell, das aber bereits einen Vorsprung von sieben Punkten hat.

Jesenice ringt Kitzbühel im Shootout nieder

Im zweiten Duell der Master Round feierte Acroni Jesenice einen Shootout-Erfolg gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel. Den besseren Start hatten die Adler, die mit einer 1:0-Führung in die erste Pause gingen. Nach dem Ausgleich im Mittelabschnitt ging Kitzbühel erneut in Führung – diese währte jedoch nicht lange. Nach einem torlosen dritten Drittel und der Overtime sorgte schließlich Valtola Olli für das Game-Winning-Goal im Shootout.

Meran bestätigt Tabellenführung | Erster Erfolg der Juniors in der Zwischenrunde

Der HC Meran/o bestätigte am Donnerstagabend die Tabellenführung in der Qualification Round A. Das Top-Duell gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan hielt, was es versprach. Sterzing ging zunächst früh in der Begegnung in Führung. Der HC Meran/o drehte jedoch die Partie bis zur 22. Minute, in der die Gäste die Führung übernahmen. Sterzing glich zwar noch zwei weitere Male aus, in der Overtime sorgte dann aber Massimo Pietroniro für den 4:3-Sieg und bestätigte damit die Tabellenführung in dieser Gruppe.

Die Red Bull Hockey Juniors feierten am Donnerstagabend ihren ersten Erfolg in der Qualification Round A. Der HC Gherdeina startete zunächst besser in die Begegnung und ging mit einer 1:0-Führung in die erste Pause. Dann übernahm das junge Team aus Salzburg die Kontrolle und ging mit 2:1 in Führung. Gherdeina gelang im finalen Abschnitt jedoch noch der Ausgleich, sodass das Spiel in die Verlängerung ging. Dort sorgte Philipp Wimmer mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung.

Celje löst Pre-Playoff-Ticket | Cavaliers bleiben im Rennen

Nach KHL Sisak qualifizierte sich auch der HK Celje vorzeitig für die Pre-Playoffs. Die Slowenen setzten sich in einem spannenden Spiel gegen KHL Sisak, das bereits vor einigen Tagen das Pre-Playoff-Ticket gelöst hatte, mit 4:3 durch und verdrängten damit die Kroaten von der Tabellenspitze. Die Führung wechselte in dieser Begegnung mehrmals. Nachdem Sisak in der 51. Minute den Ausgleich erzielte, sorgte Mark Sojer mit seinem dritten Treffer des Abends für die Entscheidung.

Die Hockey Unterland Cavaliers bewiesen, dass sie mit Druck gut umgehen können, und bleiben nach einem 4:1-Sieg über den EC Bregenzerwald im Rennen um das letzte Pre-Playoff-Ticket. Bregenzerwald, das zuvor zwei Siege gegen Celje gefeiert hatte, nun aber weiter um einen Platz in den Pre-Playoffs zittern muss, startete mit dem frühen Führungstreffer. Ab der 15. Minute drehten jedoch die Cavaliers mit drei Toren binnen drei Minuten im ersten Drittel die Begegnung. Daniels Murnieks erzielte einen Hattrick.

Alps Hockey League, Do, 20.02.2025: Master Round:

Adler Stadtwerke Kitzbühel – SIJ Acroni Jesenice 2:3 SO (1:0,1:2,0:0,0:0,0:1)

Referees: MOIDL, SPIEGEL, Jäger, Rinker

Goals:

1:0 KEC Maxa A. (05:11 / Tschurnig J. / EQ)

1:1 JES Sillanpaa S. (33:43 / Valtola O. ,Koblar G. / PP)

2:1 KEC Christiansen S. (38:20 / Podlipnik M. / EQ)

2:2 JES Zajc M. (39:23 / Urukalo Z. ,Brus N. / EQ)

2:3 JES Valtola O. (65:00 / GWS)

Rittner Buam SkyAlps – S.G. Cortina Hafro 5:1 (1:0,1:0,3:1)

Referees: VIRTA, WIDMANN, Brondi, Telesklav

Goals:

1:0 RIT Szypula E. (03:43 / Lobis A. ,Kostner S. / EQ)

2:0 RIT Szypula E. (38:46 / Kostner S. ,Marzolini M. / EQ)

3:0 RIT Insam M. (43:26 / Szypula E. ,Lobis A. / EQ)

4:0 RIT Szypula E. (44:50 / Lobis A. ,Kostner S. / EQ)

5:0 RIT Kostner S. (45:54 / Öhler M. ,Hjorth E. / PP)

5:1 SGC Pompanin F. (52:11 / Adami F. ,Ushnev N. / EQ)

Qualification Round A:

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 3:2 SO (0:1,1:0,1:1,0:0,1:0)

Referees: HLAVATY, WENUSCH, Preiser, Weiss

Goals:

0:1 GHE Cristellon Y. (16:36 / Oksanen E. ,Schiavone D. / EQ)

1:1 RBJ Korhonen N. (35:39 / Wimmer P. / EQ)

2:1 RBJ Wimmer P. (45:14 / unassisted / EQ)

2:2 GHE Oksanen E. (53:46 / Prosofsky K. ,Schiavone D. / EQ)

3:2 RBJ Wimmer P. (65:00 / GWS)

Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Meran/o Pircher 3:4 OT (1:1,1:2,1:0,0:1)

Referees: KAINBERGER, PINIE, Cristlei, Strimitzer

Goals:

1:0 WSV Hackhofer F. (03:32 / Livingston J. ,Sanvido C. / PP)

1:1 HCM Nakajima T. (15:33 / Madsen P. ,Gellon D. / EQ)

1:2 HCM Pietroniro C. (21:48 / Fuchs J. ,Rein N. / EQ)

2:2 WSV Livingston J. (26:15 / Gschliesser F. ,Cianfrone B. / EQ)

2:3 HCM Fuchs J. (33:08 / Brunner P. ,Pietroniro M. / EQ)

3:3 WSV Capannelli A. (59:44 / Sanvido C. ,Hackhofer F. / PP)

3:4 HCM Pietroniro M. (62:34 / Nakajima T. ,Ishida R. / EQ)

Qualification Round B:

HK RST Pellet Celje – KHL Sisak 4:3 (1:2,2:0,1:1)

Referees: BAJT, BULOVEC, Arlic, Jeram

Goals:

1:0 HKC Jakupovic A. (05:13 / Bukovec M. ,Logar M. / SH)

1:1 SIS Smolec J. (05:31 / Dostalek V. ,Bronte T. / PP)

1:2 SIS Bronte T. (10:16 / Briere C. ,Slovinac L. / EQ)

2:2 HKC Sojer M. (21:38 / Jakupovic A. ,Bukovec M. / EQ)

3:2 HKC Sojer M. (33:40 / Tsarkovskyi D. ,Panasenko B. / PP)

3:3 SIS Dostalek V. (50:33 / Bronte T. / EQ)

4:3 HKC Sojer M. (55:11 / Jakupovic A. / EQ)

Hockey Unterland Cavaliers – EC Bregenzerwald 4:1 (3:1,1:0,0:0)

Referees: BENVEGNU, STEFENELLI, Pace, Scalzeri

Goals:

0:1 ECB Lipsbergs R. (06:15 / Fadieiev I. ,Metzler M. / EQ)

1:1 CAV Murnieks D. (14:44 / Kaufmann A M. ,Santer M. / EQ)

2:1 CAV Sullmann Pilser A M. (14:57 / Pisetta T. / EQ)

3:1 CAV Murnieks D. (16:20 / Kaufmann A M. ,Curti A. / EQ)

4:1 CAV Murnieks D. (38:16 / Kaufmann A M. ,Bonazzo M. / EQ)