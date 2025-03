AHL: Meran steht im Viertelfinale

Von: ka

Bozen – In der Alps Hockey League stehen sechs der acht Viertelfinalisten fest. Der HC Meran/o Pircher sicherte sich am Samstag mit einem 2:0-Auswärtssieg bei KHL Sisak den Seriengewinn in der „Best-of-3“-Pre-Playoff-Serie. In den beiden verbleibenden Serien kommt es hingegen zu Entscheidungsspielen. Die Wipptal Broncos Weihenstephan feierten einen knappen 1:0-Auswärtssieg in Celje, während der HC Gherdeina valgardena.it gegen den EC Bregenzerwald mit 4:1 die Oberhand behielt. In der Master Round kassierte Spitzenreiter EK Die Zeller Eisbären im achten Spiel die erste Niederlage. Vor heimischem Publikum unterlagen sie S.G. Cortina Hafro mit 2:5. Zudem setzten sich die Rittner Buam SkyAlps knapp mit 2:1 gegen SIJ Acroni Jesenice durch. Damit bleibt der Kampf um Platz zwei bis zum letzten Spieltag hochspannend.

Der HC Meran/o Pircher war auch in Spiel zwei seiner Pre-Playoff-Serie siegreich und qualifizierte sich somit als sechstes Team für das Viertelfinale. Die Südtiroler setzten sich in Sisak mit 2:0 durch. Erst in der 47. Minute brachte Jakob Fuchs die Gäste in Unterzahl in Führung. Der 21-Jährige war es auch, der kurz vor Spielende den Endstand herstellte. Im Tor der „Adler“ konnte Rudy Rigoni alle 28 Schüsse parieren und somit sein erstes Shutout in der laufenden Saison feiern. Für Meran ist es die zweite Viertelfinal-Teilnahme in Folge, während für Sisak eine über weite Strecken sehr starke Premierensaison zu Ende ging. Beim Spiel am Samstag waren fast 1.700 Fans vor Ort.

Gröden und Sterzing erzwingen Entscheidungsspiel

Ein Treffer von Bryson Cianfrone entschied Spiel zwei der Pre-Playoff-Serie zwischen HK RST Pellet Celje und den Wipptal Broncos Weihenstephan. Der Stürmer aus Sterzing erzielte den Game-Winner 40 Sekunden vor Ende des ersten Drittels in Überzahl. Damit fällt die Entscheidung um das Viertelfinal-Ticket am Dienstag in Südtirol. Für WSV-Torhüter Dominik Groh war es das dritte Shutout der Saison.

Auch der HC Gherdeina valgardena.it konnte ein Entscheidungsspiel erzwingen. Im Heimspiel gegen den EC Bregenzerwald setzten sich die Südtiroler mit 4:1 durch. Nach dem ersten Drittel lagen noch die Gäste aus Vorarlberg mit 1:0 in Führung, ehe die Hausherren im Mittelabschnitt die Partie durch Tore von Henri Mustonen (27.) und Davide Schiavone (39.) drehten. Im Schlussdrittel legte Gröden vor fast 1.000 Fans zwei weitere Treffer nach. Damit fällt die Entscheidung um den Viertelfinal-Einzug auch in dieser Serie erst am Dienstag.

Erste Master Round-Niederlage für Zell am See

Master Round-Champion EK Die Zeller Eisbären musste in seinem achten und letzten Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Vor fast 1.900 Fans unterlagen die Pinzgauer dem Schlusslicht S.G. Cortina Hafro mit 2:5. Für die Italiener war es im siebten Spiel der zweite Sieg. Vor dem letzten Spieltag am Dienstag hat der Vorjahresfinalist aber keine Chance mehr, sich tabellarisch zu verbessern. In Zell am See lag Cortina nach 22 Minuten bereits mit 3:0 in Führung. Doch die Hausherren kämpften sich zurück und verkürzten bis zur 30. Minute auf 2:3. Der Ausgleich blieb ihnen jedoch verwehrt, stattdessen erhöhte Cortina in den letzten neun Spielminuten auf 5:2. Ronny De Zanna war mit zwei Treffern der einzige Doppeltorschütze der Partie.

Ritten macht Kampf um Platz zwei spannend

Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps behielt gegen SIJ Acroni Jesenice mit 2:1 die Oberhand. Damit liegen die Südtiroler vor dem letzten Spieltag der Master Round auf dem zweiten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Drittplatzierten Kitzbühel und nur einen Zähler vor den viertplatzierten Slowenen. Zum Abschluss trifft Ritten auswärts auf Cortina, während Jesenice Kitzbühel empfängt. Am Samstag geriet Ritten zunächst in Rückstand: Jaka Sturm brachte Jesenice in der 31. Minute in Führung. Doch die „Buam“ kämpften sich zurück ins Spiel. Eric Hjorth glich in der 37. Minute aus, ehe Adam Giacomuzzi die Partie komplett drehte. Für Ritten war es der erste Sieg nach zwei Niederlagen in Folge, während Jesenice eine von drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen kassierte.

Alps Hockey LeagueMaster Round:Sa, 01.03.2025

Rittner Buam SkyAlps – SIJ Acroni Jesenice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Referees: PINIE, PIRAS, Rivis, Scalzeri, | Zuschauer: 612

Goals RIT: 1:1 Hjorth E. (37.), 2:1 Giacomuzzi A. (44./PP1)

Goal JES: 0:1 Sturm J. (31.)

EK Die Zeller Eisbären – S.G. Cortina Hafro 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Referees: BAJT, LEBEN, Seewald, Strimitzer. | Zuschauer: 1.871

Goals EKZ: 1:3 Widen F. (29.), 2:3 Lindner L. (30.)

Goals SGC: 0:1 De Zanna R. (11.), 0:2 Castlunger M. (11.), 0:3 De Zanna R. (22.), 2:4 Adami F. (52.), 2:5 Lehtonen W. (58./EN/SH1)

Pre-Playoffs (best-of-three), Spiel 2 Sa, 01.03.2025

HK RST Pellet Celje – Wipptal Broncos Weihenstephan 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Referees: BULOVEC, LAZZERI, Jeram, Markizeti. | Zuschauer: 300

Stand in der “best-of-3”-Serie: 1:1

Goal WSV: Cianfrone B. (20./PP1)

KHL Sisak – HC Meran/o Pircher 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Referees: KAINBERGER, VOICAN, Moidl, Weiss. | Zuschauer: 1.673

Endstand in der “best-of-3”-Serie: 0:2

Goals HCM: 0:1 Fuchs J. (47.), 0:2 Fuchs J. (49.)

HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Referees: HOLZER, VIRTA, Divis, Fleischmann. | Zuschauer: 967

Stand in der “best-of-3”-Serie: 1:1

Goals GHE: 1:1 Mustonen H. (27.), 2:1 Schiavone D. (39./PP1), 3:1 Pitschieler S. (55.), 4:1 Galassiti D. (57.)

Goal ECB: 0:1 Lebeda Y. (16./PP1)