AHL: Nur Rittner siegen

Bozen – In der Alps Hockey League standen am Sonntag die letzten fünf Spiele vor der Länderspielpause am Programm. Der EC Bregenzerwald setzte sich zu Hause gegen den HC Meran/o Pircher mit 4:2 durch und feierte den dritten Sieg am Stück. Zudem behielt Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps bei den Red Bull Hockey Juniors knapp mit 4:3 die Oberhand. In den übrigen Spielen waren SIJ Acroni Jesenice, HK RST Pellet Celje und S.G. Cortina Hafro siegreich.

Der EC Bregenzerwald war gegen den HC Meran/o Pircher mit 4:2 erfolgreich. Für den Tabellenelften aus Vorarlberg war es bereits der dritte Sieg in Folge, Meran wiederum kassierte eine von vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Nach dem ersten Drittel führten die Hausherren vor 900 Fans bereits mit 2:0, bevor die Gäste in der 28. Minute auf 1:2 verkürzen konnten. Noch im zweiten Drittel stellten die „Wälder“ den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Zu Beginn des Schlussabschnitts trafen die Vorarlberger zur Entscheidung, kurz vor Schluss konnten die Gäste aus Südtirol nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

SIJ Acroni Jesenice zog durch einen 5:2-Heimsieg gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan in der Tabelle an den Adler Stadtwerke Kitzbühel vorbei und ist nun Tabellendritter, mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Sisak. Sterzing kassierte bereits die sechste Niederlage in Folge und liegt weiterhin am Tabellenende, mit bereits sechs Punkten Rückstand auf den vorletzten Meran. In Jesenice lagen die Südtiroler bereits nach neun Minuten mit 0:3 in Rückstand, ehe sie auf 1:3 verkürzen konnten. Zehn Minuten vor Schluss gelang den Broncos sogar der Anschlusstreffer. Durch den 4:2-Treffer von Erik Svetina in der 56. Minute blieb die Aufholjagd der Südtiroler aber unbelohnt. Für den Stürmer war es der zweite Treffer des Abends.

Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps konnte sich bei den Red Bull Hockey Juniors knapp mit 4:3 durchsetzen. Nach einem torreichen Startdrittel, welches 3:2 an die „Buam“ ging, gelang den Juniors im Mittelabschnitt der Ausgleich. Den Game-Winner erzielte Ritten gleich zu Beginn des Schlussdrittels durch Alan Lobis. Der Stürmer traf auch zum zwischenzeitlichen 3:1 für die Gäste. In der Tabelle liegen die Südtiroler weiterhin auf Platz fünf, Salzburg ist Tabellenzehnter.

Auch beim Spiel zwischen HK RST Pellet Celje und den Hockey Unterland Cavaliers blieb es bis zum Schluss enorm spannend, am Ende setzten sich die Hausherren durch den spielentscheidenden Treffer von Bohdan Panasenko 19 Sekunden vor Schluss mit 3:2 durch. Zwischenzeitlich lagen die Gäste mit 2:1 in Front. Für den Tabellensechsten war es der zweite Sieg en Suite, die achtplatzierten Cavaliers wiederum kassierten die zweite Niederlage in Folge.

Im fünften Spiel des Tages behielt S.G. Cortina Hafro gegen den HC Gherdeina valgardena.it knapp mit 4:3 die Oberhand. Waltteri Lehtonen brachte die Hausherren in der achten Minute in Unterzahl in Führung. Im zweiten Drittel erhöhte Cortina zwischenzeitlich sogar auf 3:0, bevor die Gäste erstmals anschrieben. Im Schlussdrittel kam Gröden durch einen Doppelschlag in der 44. Minute sogar zum Ausgleich. Am Ende setzten sich aber die Hausherren durch einen Treffer von Riccardo Lacedelli sechs Minuten vor Schluss durch. Cortina rückte durch den fünften Saisonsieg auf Tabellenplatz sieben vor und überholte auch Gröden, das auf Platz neun liegt.

Alps Hockey League: Sonntag, 03.11.2024:

EC Bregenzerwald – HC Meran/o 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Referees: Pinie, Virta, Divis, Jäger | Zuschauer: 899

Goals ECB: 1:0 Kookma P. (6.), 2:0 Zwerger J. (19.), 3:1 Metzler P. (36./PP1), 4:1 Mußbacher M. (53.)

Goals HCM: 2:1 Tomasini P. (28.), 4:2 Madsen P. (60.)

SIJ Acroni Jesenice – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Referees: Bulovec, Kainberger, Seewald, Zacherl | Zuschauer: 400

Goals JES: 1:0 Svetina E. (2./PP1), 2:0 Baloh D. (5.), 3:0 Koblar G. (10.), 4:2 Svetina E. (56.), 5:2 Bohinc M. (60./EN)

Goals WSV: 3:1 Brunner A. (11.), 3:2 Sanvido C. (50./PP1)

HK RST Pellet Celje – Hockey Unterland Cavaliers 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Referees: Meixner, Orel, Jeram, Wendner | Zuschauer: 240

Goals HKC: 1:0 Panasenko B. (2.), 2:2 Hebar T. (40.), 3:2 Panasenko B. (60.)

Goals CAV: 1:1 Kaufmann M. (3.), 1:2 Murnieks D. (27./PP1)

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps 3:4 (2:3, 1:0, 0:1)

Referees: Holzer, Huber R, Matthey, Rinker | Zuschauer: 89

Goals RBJ: 1:2 Sandholzer L. (19.), 2:3 Kogler L. (20.), 3:3 Krening P. (29.)

Goals RIT: 0:1 Öhler M. (8.), 0:2 Szypula E. (17.), 1:3 Lobis A. (20.), 3:4 Lobis A. (43./PP1)

S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina valgardena.it 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Referees: Leben, Piras, Abeltino, Cristeli | Zuschauer: 352

Goals SGC: 1:0 Lehtonen W. (8.), 2:0 Saha M. (22./PP1), 3:0 Toffoli G. (34.), 4:3 Lacedelli R. (55.)

Goals GHE: 3:1 Senoner J. (37.), 3:2 McGowan B. (44./PP1), 3:3 Senoner J. (44.)