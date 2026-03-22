AHL: Red Bull Hockey Juniors erzwingen Entscheidungsspiel

Von: ka

Wolkenstein – Die Red Bull Hockey Juniors feierten gegen den HC Gherdeina valgardena.it den zweiten deutlichen Sieg in Folge und erzwingen damit ein Entscheidungsspiel. Nach dem 9:2-Heimsieg am Freitag folgte am Sonntag ein 6:2-Auswärtssieg. Spiel sieben der Viertelfinalserie findet am Dienstag um 19:15 Uhr in Salzburg statt.

Gröden konnte auch seinen zweiten Matchpuck nicht nutzen und muss somit am Dienstag auswärts in ein Entscheidungsspiel. Vor fast 1.000 Fans unterlagen die Südtiroler den Red Bull Hockey Juniors klar mit 2:6. Bereits nach sechseinhalb Minuten führten die Juniors mit 3:0. Nach dem ersten Drittel stand es 4:1, und nach 30 Minuten lagen sie bereits mit 6:1 in Führung.

Auch danach hatten die Salzburger das Spiel klar im Griff und verzeichneten allein im letzten Drittel 19 ihrer insgesamt 47 Torschüsse, ohne jedoch weitere Tore zu erzielen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Gröden in der 43. Minute in Unterzahl. Die Südtiroler konnten in der Folge jedoch keinen weiteren Druck mehr ausüben, womit es am Dienstag um 19:15 Uhr in Salzburg zum großen Showdown um den Halbfinaleinzug kommt.

Alps Hockey League, Viertelfinale Spiel 6. So, 22.03.2026:

HC Gherdeina valgardena.it – Bull Hockey Juniors 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)

Referees: BERGANT, HOLZER, Jeram, Markizeti

Stand in der best-of-7-Serie: 3:3

Goals GHE: 1:4 Dostalek V. (20.), 2:6 Vozovik D. (43./SH1)

Goals RBJ: 0:1 Kogler L. (4.), 0:2 Wurzer M. (5.), 0:3 Kirchebner M. (7.), 0:4 Schuster P. (16.), 1:5 Maul N. (23./PP1), 1:6 Auer L. (30./PP1)