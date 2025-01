AHL: Ritten und Gherdeina bestätigen gute Form

Von: ka

Bozen – Am Donnerstagsspieltag der Alps Hockey League feierte das Verfolger-Duo Rittner Buam SkyAlps und EK Zeller Eisbären Siege und erhöhte somit den Druck auf den spielfreien Tabellenführer SIJ Acroni Jesenice. Außerdem konnten auch das „Nachzügler-Duo“ Red Bull Hockey Juniors und HC Gherdeina Erfolge einfahren – letzterer durch einen Overtime-Sieg.

Ritten legt nächsten Kantersieg nach

Nach dem 7:1-Erfolg gegen Leader Jesenice legten die Rittner Buam SkyAlps den nächsten Kantersieg nach. Die Südtiroler feierten einen 8:1-Erfolg über KHL Sisak und rückten damit bis auf zwei Punkte an Jesenice heran. Die „Buam“ waren von Beginn an die dominierende Mannschaft, gingen bereits nach 22 Sekunden in Führung und erspielten sich im ersten Abschnitt ein 5:0. Sisak konnte sich nicht mehr zurückmelden und musste schließlich seine dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Diego Cuglietto schnürte für Ritten einen Doppelpack und verbuchte zusätzlich einen Assist.

Zell zurück in der Erfolgsspur

Der EK Zeller Eisbären ist nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie zurück in der Erfolgsspur und erhöht somit den Druck auf Leader Jesenice. Zell feierte am Donnerstagabend einen 5:3-Erfolg über die Wipptal Broncos Weihenstephan, die allmählich den Anschluss an die Top-5-Teams verlieren. Die „Eisbären“ legten stark los und erspielten sich bis zur 27. Minute eine 3:0-Führung. Die Broncos verkürzten zwar noch dreimal auf zwei Tore, konnten Zell aber nicht mehr ernsthaft gefährden.

Gherdeina bestätigt Aufwärtstrend

Der HC Gherdeina feierte seinen dritten Sieg in den vergangenen fünf Spielen und bestätigt damit seinen Aufwärtstrend. Zuvor verlor Gröden sechs Spiele in Folge und fand sich zwischenzeitlich am Tabellenende wieder. Cortina hingegen verpasste die Chance, seinen Top-5-Platz weiter abzusichern, auch wenn sie gegen Gherdeina einen Punkt mitnahmen. In einem torarmen Spiel ging zunächst der Gastgeber aus Gröden im Powerplay in Führung. Im zweiten Abschnitt gelang Cortina der Ausgleich. Nach einem torlosen Schlussdrittel sorgte Davide Schiavone in der Verlängerung für die Entscheidung.

Red Bull Juniors halten Anschluss

Die Red Bull Hockey Juniors gewannen das zweite der vergangenen drei Spiele und halten somit den Anschluss an das untere Tabellendrittel. Die Salzburger setzten sich am Donnerstagabend mit 5:3 gegen die Hockey Unterland Cavaliers durch. Der österreichische Gastgeber erspielte sich bis zur 21. Minute eine 2:0-Führung und konnte die Zwei-Tore-Führung auch in den zweiten 20 Minuten halten. Die Cavaliers kämpften sich jedoch im finalen Abschnitt zurück und glichen bis zur 51. Minute aus. Salzburg antwortete prompt mit einem Powerplay-Treffer und setzte sich schließlich mit 5:3 durch.

Alps Hockey League, Donnerstag, 09.01.2025:

Red Bull Hockey Juniors – Hockey Unterland Cavaliers 5:3 (1:0,2:1,2:2)

Referees: LEHNER, MOIDL, Matthey, Moidl.

Goals:

1:0 RBJ Oberhauser P. (15:14 / Kessler N. ,Humer C. / EQ)

2:0 RBJ Kogler L. (20:42 / Baumann F. / EQ)

2:1 CAV Kaufmann A M. (24:15 / Pisetta V. ,Sanoll S. / EQ)

3:1 RBJ Kogler L. (32:15 / Gesson A. ,Kolarik L. / EQ)

3:2 CAV Girardi D. (44:19 / Sullmann Pilser A M. ,Samitis K. / EQ)

3:3 CAV Brighenti Moretti C T. (50:54 / Galassiti G. / PP)

4:3 RBJ Wurzer M. (51:56 / Hörl L. / PP)

5:3 RBJ Kogler L. (58:11 / Wurzer M. / SH)

EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:3 (2:0,2:1,1:2)

Referees: BROCK, BULOVEC, Eisl, Wucherer.

Goals:

1:0 EKZ Widhalm L. (09:29 / Artner F. ,Huard N. / EQ)

2:0 EKZ McLeod M. (14:00 / Lindner L. ,Huard N. / SH)

3:0 EKZ Huard N. (26:22 / McLeod M. ,Altmann M. / EQ)

3:1 WSV Cianfrone B. (33:58 / Capannelli A. ,Zandegiacomo L. / EQ)

4:1 EKZ Artner F. (39:48 / Berger H. ,Lindner L. / EQ)

4:2 WSV Capannelli A. (41:11 / Soraruf D. ,Zandegiacomo L. / EQ)

5:2 EKZ McLeod M. (58:18 / Huard N. / SH)

5:3 WSV Eisendle P. (59:53 / Capannelli A. ,Campoli N. / PP)

Rittner Buam SkyAlps – KHL Sisak 8:1 (5:0,2:0,1:1)

Referees: EGGER, VIRTA, Formaioni, Scalzeri.

Goals:

1:0 RIT Insam M. (00:22 / Cuglietta D. ,Szypula E. / EQ)

2:0 RIT Hjorth E. (02:29 / Spinell M. ,Kostner S. / EQ)

3:0 RIT Fink K. (04:00 / Marzolini M. ,Szypula E. / EQ)

4:0 RIT Cuglietta D. (11:59 / Fink K. ,Hjorth E. / EQ)

5:0 RIT Giacomuzzi A. (19:01 / Kostner S. / EQ)

6:0 RIT Cuglietta D. (33:37 / Szypula E. ,Soracreppa S. / EQ)

7:0 RIT Lobis A. (35:50 / Hjorth E. ,Fink K. / EQ)

7:1 SIS Zavrski F. (52:46 / Idzan V. ,Smolec J. / EQ)

8:1 RIT Spinell M. (54:42 / Fink K. / EQ)

HC Gherdeina valgardena.it – S.G. Cortina Hafro 2:1 OT (1:0,0:1,0:0,1:0)

Referees: RIVIS, SORAPERRA, Abeltino. Pace.

Goals:

1:0 GHE McGowan B. (14:27 / Pitschieler S. ,Schiavone D. / PP)

1:1 SGC Adami F. (22:43 / Pompanin F. ,Pietroniro K. / EQ)

2:1 GHE Schiavone D. (63:00 / Laitinen V. ,Pitschieler S. / EQ)