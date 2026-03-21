AHL-Sensation: HC Meran steht im Semifinale

Von: ka

Meran – Der HC Meran/o – der Zehntplatzierte nach dem Grunddurchgang (!!) – setzte sich im sechsten Viertelfinalspiel gegen HC Asiago mit 6:2 durch, gewinnt die „best-of-seven“-Serie mit 4:2 und steht damit als dritter Semifinalist fest.

Der HC Meran/o machte am Samstagabend die große Überraschung perfekt, setzt seinen unglaublichen Lauf fort und steht unter den besten vier Teams der Alps Hockey League – und das als Zehntplatzierter nach dem Grunddurchgang.

Meran erwischte einen absoluten Traumstart ins sechste Viertelfinalspiel. Nach nur 17 Minuten führte der Underdog nach Toren von Pascal Brunner, Patrick Tomasini und einem Shorthander von Jakob Fuchs mit 3:0. Asiago konnte aber noch im ersten Abschnitt in Person von Nicholas Porco verkürzen. Im zweiten Abschnitt gelang den Gästen gar der Anschlusstreffer, ehe Meran/o noch einmal seine Kräfte bündelte und seinen Vorsprung durch Treffer von Filip Cruseman und Brayden Sherbinin auf 5:2 ausbaute. Der HC Meran/o ließ sich diesen Sieg nicht mehr nehmen und setzte sich schließlich mit 6:2 durch. Der HC Meran/o steht als dritter Semifinalist fest und trifft im Semifinale auf die Zeller Eisbären.

Alps Hockey League, Viertelfinale Spiel 6. Sa, 21.03.2026:

HC Meran/o Pircher – HC Migross Asiago 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Referees: OREL, RIVIS, Brondi, Seewald

Goals HCM: Brunner (10.), Tomasini (15.), Fuchs (17./SH), Cruseman (35.), Sherbinin (37./PP), Gellon (53./PP)

Goals HCA: Porco (20.), Chiodo (30.)

Stand in der best-of-7-Serie: 4:2