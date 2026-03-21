Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL-Sensation: HC Meran steht im Semifinale
Passerstädter setzten sich im sechsten Viertelfinalspiel gegen HC Asiago mit 6:2 durch

AHL-Sensation: HC Meran steht im Semifinale

Samstag, 21. März 2026 | 22:25 Uhr
260321_AHL_Teaser
(c) BK Photo
Schriftgröße

Von: ka

Meran – Der HC Meran/o – der Zehntplatzierte nach dem Grunddurchgang (!!) – setzte sich im sechsten Viertelfinalspiel gegen HC Asiago mit 6:2 durch, gewinnt die „best-of-seven“-Serie mit 4:2 und steht damit als dritter Semifinalist fest.

Der HC Meran/o machte am Samstagabend die große Überraschung perfekt, setzt seinen unglaublichen Lauf fort und steht unter den besten vier Teams der Alps Hockey League – und das als Zehntplatzierter nach dem Grunddurchgang.

Meran erwischte einen absoluten Traumstart ins sechste Viertelfinalspiel. Nach nur 17 Minuten führte der Underdog nach Toren von Pascal Brunner, Patrick Tomasini und einem Shorthander von Jakob Fuchs mit 3:0. Asiago konnte aber noch im ersten Abschnitt in Person von Nicholas Porco verkürzen. Im zweiten Abschnitt gelang den Gästen gar der Anschlusstreffer, ehe Meran/o noch einmal seine Kräfte bündelte und seinen Vorsprung durch Treffer von Filip Cruseman und Brayden Sherbinin auf 5:2 ausbaute. Der HC Meran/o ließ sich diesen Sieg nicht mehr nehmen und setzte sich schließlich mit 6:2 durch. Der HC Meran/o steht als dritter Semifinalist fest und trifft im Semifinale auf die Zeller Eisbären.

(c) BK Photo

Alps Hockey League, Viertelfinale Spiel 6. Sa, 21.03.2026:

HC Meran/o Pircher – HC Migross Asiago 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Referees: OREL, RIVIS, Brondi, Seewald
Goals HCM: Brunner (10.), Tomasini (15.), Fuchs (17./SH), Cruseman (35.), Sherbinin (37./PP), Gellon (53./PP)
Goals HCA: Porco (20.), Chiodo (30.)
Stand in der best-of-7-Serie: 4:2

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
Kommentare
68
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
A22: Rom kippt Vorzugsklausel für Brennerautobahn AG
Kommentare
56
A22: Rom kippt Vorzugsklausel für Brennerautobahn AG
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Kommentare
40
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
E-Scooter-Reform im Anrollen
Kommentare
36
E-Scooter-Reform im Anrollen
Kokain: In Bozen greift eine gefährliche Konsumform um sich
Kommentare
32
Kokain: In Bozen greift eine gefährliche Konsumform um sich
Anzeigen
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 