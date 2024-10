AHL: Siege für Ritten und Meran

Von: ka

Meran/Klobenstein – In der Alps Hockey League fand am Sonntag die erste Finalneuauflage zwischen Meister Rittner Buam Sky Alps und Vizemeister S.G. Cortina Hafro statt. Dabei setzte sich der amtierende Champion Ritten knapp mit 5:4/OT durch. Außerdem behielt der HC Meran/o Pircher beim HK RST Pellet Celje mit 5:3 die Oberhand.

In einer sehr torreichen Finalneuauflage, welche Ritten mit 5:4/OT gewann, erzielte Diego Cuglietta in der Verlängerung den Game-Winner für Ritten. In der regulären Spielzeit hatten die Hauherren nach dem ersten Drittel eine 2:1-Fünhrung inne, nach 40 Minuten stand 3:3, nachdem die „Buam“ zwischenzeitlich bereits mit 3:1 in Führung lagen. Auch im Schlussabschnitt ging zunächst Ritten in Führung, doch Cortina gelang circa neun Minuten vor Ende abermals der Ausgleich, womit die Partie in die Overtime ging, in welcher sich schließlich Ritten den Extrapunkt sicherte. Die Südtiroler rückten somit in der Tabelle auf den fünften Platz vor. Cortina liegt aktuell nur auf Platz elf.

Im zweiten Spiel des Tages setzte sich Meran in Celje mit 5:3 durch, womit die Südtiroler den ersten Sieg nach regulärer Spielzeit seit dem 28. September feierten. In der Tabelle verbesserten sich die „Adler“ auf Platz neun, Celje ist trotz der sechsten Saisonniederlage Tabellensiebenter. Gegen Meran lagen die Slowenen nach 40 Minuten sogar noch mit 3:2 in Führung. In den letzten zehn Spielminuten trafen die Gäste aber dreifach, weshalb sie den Auswärtssieg einfuhren. Daniel Gellon erzielte den 4:3-Game-Winner erst 101 Sekunden vor Ende in Überzahl.

Alps Hockey League: Sonntag, 27.10.2024:

Rittner Buam SkyAlps – S.G. Cortina Hafro 5:4/OT (2:1, 1:2,1:1)

Referees: EGGER, HOLZER, Cusin, Jäger. | Zuschauer: 384

Goals RIT: 1:0 Insam M. (10./PP1), 2:1 Lobis A. (18.), 3:1 Prast J. (24.), 4:3 Szypula E. (45.), 5:4/OT Cuglietta D. (61.)

Goals SGC: 1:1 Colli A. (12.), 3:2 Saha M. (25./PP1), 3:3 Barnabo L. (29.), 4:4 Ushnev N. (51.)

HK RST Pellet Celje – HC Meran/o Pircher 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Referees: LAZZERI, LEBEN, Formaioni, Jeram. | Zuschauer: 260

Goals HKC: 1:0 Bukovec M. (5.), 2:1 Tsarkovskyi D. (23./PP1), 3:2 Panasenko B. (37./PP1)

Goals HCM: 1:1 Castlunger M. (23./SH1), 2:2 Gellon D. (35.), 3:3 Ishida R. (51.), 3:4 Gellon D. (59./PP1). 3:5 Rein N. (60./EN)