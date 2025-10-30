AHL: Sisak bezwingt Tabellenführer Salzburg

Von: ka

Bozen – KHL Sisak entschied am Donnerstag das Spitzenspiel der Alps Hockey League gegen die Red Bull Hockey Juniors für sich und rückte in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran. Kitzbühel feierte mit einem Shutout-Erfolg gegen Ritten den Sprung auf Rang drei. Zudem beendeten Jesenice und Meran jeweils im Shootout ihre Negativserien.

Knapp 1.600 Fans erlebten in Sisak ein wahres Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten KHL Sisak und den Red Bull Hockey Juniors. Die Kroaten erwischten den besseren Start und gingen bereits in der vierten Minute in Führung. Der Tabellenführer antwortete mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 53 Sekunden und drehte die Partie kurzzeitig. Doch Sisak glich aus und stellte kurz vor der ersten Drittelpause den Vorsprung wieder her. Auch im Mittelabschnitt blieb das Spiel intensiv und abwechslungsreich: Auf den erneuten Ausgleich der Juniors folgte das 4:3 für Sisak. Marinkovic traf anschließend im Powerplay zum zweiten Mal an diesem Abend und sorgte erstmals für eine Zwei-Tore-Führung. Die Gäste verkürzten zwar noch vor der Pause, doch zu Beginn des Schlussabschnitts stellte Yeob – ebenfalls mit seinem zweiten Treffer – auf 6:4. Dabei blieb es bis zur Schlusssirene. Während die sechs Spiele andauernde Siegesserie der Juniors endete, feierte Sisak seinen dritten Erfolg in Folge und liegt nun nur noch einen Punkt hinter Salzburg.

Kitzbühel entschied auch das zweite Saisonduell mit Ritten für sich und verbesserte sich auf Platz drei. Nach einer spielfreien Woche bejubelten die Tiroler ihr erstes Shutout der Saison. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Podlipnik die Hausherren im ersten Powerplay des Spiels in Führung. Der slowenische Nationalspieler erhöhte in der 45. Minute – diesmal in doppelter numerischer Überlegenheit – auf 2:0. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Hanl für die endgültige Entscheidung. Goalie Tom McCollum glänzte mit 37 Saves und feierte sein erstes Shutout im KEC-Trikot.

Meran konnte seine Niederlagenserie beenden und feierte in Zell am See einen wichtigen Sieg. Der amtierende Meister startete vor knapp 2.000 Zuschauern stark und ging nach zehn Minuten in Führung. Zu Beginn des zweiten Drittels erhöhten die Hausherren, doch die Südtiroler drehten das Spiel innerhalb von sieben Minuten – unter anderem dank eines Powerplay-Doppelpacks von Traversa. Im Schlussdrittel legten die Gäste einen vierten Treffer nach, ehe Wilfan (PP) und Tschurnig für Zell am See ausglichen. Nach torloser Verlängerung sorgte schließlich Nousiainen im Shootout für den Auswärtssieg. Meran gewann damit zum zweiten Mal in Folge im Pinzgau und kletterte auf Rang elf.

Spannung pur bot auch die Begegnung zwischen Sterzing und Jesenice, die erst im Penaltyschießen entschieden wurde. Nach einem torlosen Auftaktdrittel gingen die Slowenen zunächst in Führung, doch die Broncos drehten das Spiel im zweiten Drittel zu ihren Gunsten. Im Schlussabschnitt erhöhte Jesenice den Druck und glich sowohl zum 2:2 als auch zum 3:3 aus – Lesnicar traf, als Goalie Zan Us für einen weiteren Feldspieler vom Eis ging. Im Shootout stellte Hrobat Plemelj den Auswärtssieg der nun neuntplatzierten Slowenen sicher.

Alps Hockey League: Do, 30.10.2025:

KHL Sisak – Red Bull Hockey Juniors 6:4 (3:2, 2:2, 1:0)

Referees: METZINGER, UNTERWEGER, Arlic, Miklic

Goals SIS: Marinkovic (4./PP, 36.), Idzan (12.), Yeob (20., 43.), Malenica (26.)

Goals RBJ: Schreiner (9.), Oberhauser (10.), Maul (24.), Juhola (37.)

EK Die Zeller Eisbären – HC Meran/o Pircher 4:5 SO (1:0, 1:3, 2:1)

Referees: BULOVEC, HLAVATY, Legat, Murnik

Goals EKZ: Widen (10.), Putnik (23.), Wilfan (50./PP), Tschurnig (53.)

Goals HCM: Trivellato (28.), Traversa (30./PP, 35./PP), Nousiainen (46.), Larcher (GWS)

Wipptal Broncos Weihenstephan – HDD Jesenice 3:4 SO (0:0, 2:1, 1:2)

Referees: GIACOMOZZI, VIRTA, Brondi, Rivis

Goals WSV: Livingston (27.), Soraruf (36.), Cianfrone (53.)

Goals JES: Pecnik (23., Hebar (44.), Lesnicar (59.), Hrobat Plemelj (SO)

Rittner Buam SkyAlps – Adler Stadtwerke Kitzbühel 0:3 (0:1, 0:2)

Referees: BENVEGNU, LAZZERI, Fecchio, Ilmer

Goals KEC: Podlipnik (28./PP, 45./PP2), Hanl (51.)