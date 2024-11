AHL: Starke Meraner bezwingen Sisak

Von: ka

Meran – Der HC Meran/o feierte am Samstag einen fulminanten 5:1-Heimsieg über KHL Sisak. Durch die Niederlage der Kroaten und einen 5:2-Derbysieg über die Red Bull Hockey Juniors übernahm der EK Zeller Eisbären die Tabellenführung in der Alps Hockey League. Heimsiege gab es auch für Jesenice, Kitzbühel und Bregenzerwald.

Der HC Meran/o sorgte für die größte Überraschung des Spieltages. Die Südtiroler feierten einen verdienten 5:1-Heimsieg über KHL Sisak und stießen die Kroaten damit von der Tabellenspitze. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Patrick Tomasini die Hausherren in Führung, beim Stand von 1:0 ging es in ein actionreiches Schlussdrittel. Die Südtiroler zogen auch dank eines Doppelpacks von Massimo Pietroniro auf 4:0 davon. Zwar schrieb Liga-Toptorjäger Bruno Idzan in Unterzahl für die Gäste an, doch Meran traf wenig später in Überzahl zum Endstand.

Neuer Tabellenführer ist der EK Zeller Eisbären, dabei lief das Derby gegen die Red Bull Hockey Juniors lange nicht nach Wunsch für die Gastgeber. Nach einer frühen Gäste-Führung durch Fabian Baumann dominierten die Juniors das erste Drittel. Im zweiten Abschnitt gelang den Eisbären vor 2.400 Zuschauern der Ausgleich, doch Paul Vinzens brachte die Juniors kurz darauf wieder in Front. Zu Beginn des Schlussdrittels drehte Zell am See mit zwei schnellen Toren durch Max Wilfan und Bernhard Fechtig das Spiel. In der Schlussphase erhöhten die Pinzgauer mit zwei Empty-Net-Treffern in den letzten Minuten zum 5:2-Endstand.

HDD SIJ Acroni Jesenice verteidigte den dritten Platz mit einem 3:1-Heimsieg gegen Cortina. Die Slowenen stellten im ersten Drittel durch Treffer von Santeri Sillanpää (PP2) und Gregor Koblar die Weichen auf Sieg. Zwar gelang Francesco Adami im Mittelabschnitt der Anschlusstreffer, doch nur kurz darauf stellte der 18-jährige Zan Spari Leben den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Nach fünf Niederlagen in Folge kehrten die Adler Kitzbühel wieder in die Erfolgsspur zurück. Die viertplatzierten Tiroler gewannen gegen Schlusslicht Sterzing mit 3:2. Die Broncos konnten einen Rückstand zweimal ausgleichen. Doch Chris Schutz gelang zu Beginn der Schlussphase die Entscheidung. Der US-Amerikaner entschied mit seinem Treffer nach 55 Minuten die Partie und avancierte zum Matchwinner.

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich der EC Bregenzerwald und Celje vor knapp 1.000 Zuschauern. Die Slowenen führten nach sechs Minuten bereits mit 2:0, nach 37 Minuten waren sie sogar mit 5:2 voran. Doch die Hausherren gaben nie auf und kamen wieder heran. Richard Schlögl gelang in der 53. Minute der Ausgleich zum 5:5, im Shootout sorgte der ECB-Kapitän sogar für den Heimsieg.

Alps Hockey League: Samstag, 16.11.2024:

SIJ Acroni Jesenice – S.G. Cortina Hafro 3:1 (2:0,1:1,0:0)

Referees: VIRTA, WIDMANN, Pace, Telesklav.

Goals 1:0 JES Sillanpaa S. (11:35 / Svetina E. ,Selan M. / 5:3 PP), 2:0 JES Koblar G. (13:36 / Cimzar T. ,Svetina E. / EQ), 2:1 SGC Adami F. (31:41 / Zardini Lacedelli N. ,Saha M. / EQ), 3:1 JES SPARI LEBEN Z. (34:06 / Sojer T. ,Hrobat Plemelj A. / EQ)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:2 (1:0,1:2,1:0)

Referees: SPIEGEL, VOICAN, Preiser, Weiss.

Goals 1:0 KEC Matzka M. (07:06 / Fröwis J. ,Ketonen N. / EQ), 1:1 WSV Livingston J. (27:57 / Campoli N. ,Sanvido C. / PP), 2:1 KEC Tschurnig J. (32:19 / Christiansen S. / EQ), 2:2 WSV Sanvido C. (37:44 / Capannelli A. ,Hackhofer F. / PP), 3:2 KEC Schutz C. (54:37 / Ketonen N. ,Fröwis J. / EQ)

EC Bregenzerwald – HK RST Pellet Celje 6:5 SO (2:2,1:3,2:0,0:0,1:0)

Referees: MOSCHEN, RUETZ, Divis, Ilmer

Goals 0:1 HKC Grahut N. (01:14 / Panasenko B. ,Tsarkovskyi D. / EQ), 0:2 HKC Zezelj G. (05:49 / Kuret B. / EQ), 1:2 ECB Metzler P. (06:58 / Ossipov R. ,Fadieiev I. / PP), 2:2 ECB Fadieiev I. (18:33 / Reinbacher T. ,Lipsbergs R. / EQ), 2:3 HKC Secen N. (31:37 / Logar M. ,Mintautiskis M. / EQ), 2:4 HKC Mintautiskis M. (35:01 / Sodja Zalokar G. ,Grahut N. / EQ), 2:5 HKC Jakupovic A. (36:59 / Secen N. ,Mintautiskis M. / PP), 3:5 ECB Metzler P. (39:47 / Fadieiev I. ,Zwerger J. / PP), 4:5 ECB Fadieiev I. (44:21 / Ranftl F. ,Reinbacher T. / EQ), 5:5 ECB Schlögl R. (52:35 / Ossipov R. ,Wohlmuth M. / EQ), 6:5 ECB Schlögl R. (65:00 / GWS)

EK Die Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors 5:2 (0:1,1:1,4:0)

Referees: BROCK, OREL, Wendner, Wucherer.

Goals 0:1 RBJ Sandholzer L. (04:06 / Baumann F. ,Vinzens P. / EQ), 1:1 EKZ Ban D. (30:40 / Johansson R. ,Jennes C. / EQ), 1:2 RBJ Vinzens P. (31:25 / Kolarik L. ,Hörl L. / EQ), 2:2 EKZ Wilfan M. (40:35 / McLeod M. ,Huard N. / EQ), 3:2 EKZ Fechtig B. (41:35 / Lindner L. ,Lahoda A. / EQ), 4:2 EKZ McLeod M. (58:33 / Huard N. / EQ), 5:2 EKZ Berger H. (59:54 / Johansson R. / EQ)

HC Meran/o Pircher – KHL Sisak 5:1 (0:0,1:0,4:1)

Referees: LESNIAK, SNOJ, Arlic, Strimitzer.

Goals 1:0 HCM Tomasini P. (31:25 / Brunner P. / EQ), 2:0 HCM Brunner P. (41:07 / Nakajima T. ,Gellon D. / EQ), 3:0 HCM Pietroniro M. (47:13 / Pietroniro C. ,Tomasini P. / EQ), 4:0 HCM Pietroniro M. (51:16 / Ishida R. ,Tomasini P. / EQ), 4:1 SIS Idzan B. (53:19 / Cavlovic N. / SH), 5:1 HCM Nakajima T. (54:27 / Gellon D. ,Pietroniro M. / PP)