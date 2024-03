AHL-Viertelfinalpaarungen stehen fest

Bozen – Beim Alps Hockey League Pick wählten die Top-3 Mannschaften nach dem Grunddurchgang ihre Viertelfinalgegner aus. Mit dem ersten Wahlrecht entschieden sich die Rittner Buam SkyAlps für den Tabellensechsten der Master Round, den EC Bregenzerwald. Vorjahresfinalist S.G. Cortina Hafro geht gegen den HC Meran/o Pircher ins Rennen. Sowohl für Bregenzerwald als auch für Meran ist es die erste Viertelfinal-Teilnahme. Während die Red Bull Hockey Juniors noch die Hockey Unterland Cavaliers auswählen konnten, blieb für die Wipptal Broncos Weihenstephan der EK Die Zeller Eisbären übrig.

Die Viertelfinalpaarungen werden im „best-of-7“-Modus ausgetragen und im Rhythmus A-B-A-B-A-B-A gespielt. Alle Serien beginnen am Dienstag, 5. März.

Rittner Buam SkyAlps (1) – EC Bregenzerwald (6)

Für Regular Season-Champion Rittner Buam SkyAlps ist es die sechste Viertelfinal-Teilnahme.

Erstmals seit der Premierensaison 2016/17 schlossen die Südtiroler den Grunddurchgang auf Platz eins ab. Anschließend kürten sie sich auch zum bislang einzigen Mal zum AHL-Champion.

In der aktuellen Saison holten die „Buam“ in 40 Grunddurchgangspielen 31 Siege, zudem hatten sie eine Tordifferenz von plus 70.

Für den EC Bregenzerwald ist es die erstmalige Viertelfinal-Teilnahme. Drei Mal scheiterten sie bereits in den Pre-Playoffs.

Direkte Duelle 2023/24: 3:1

S.G. Cortina Hafro (2) – HC Meran/o Pircher (Gewinner Pre-Playoff 2)

Vorjahresfinalist S.G. Cortina Hockey steht zum sechsten Mal im Viertelfinale der Alps Hockey League.

Den Grunddurchgang schlossen die Italiener mit Platz zwei so gut wie noch nie ab.

Der HC Meran/o Pircher steht erstmals im Viertelfinale.

In den Pre-Playoffs feierten sie einen 2:1-Sieg gegen Kitzbühel. Spiel drei entschied Meran mit 2:1 für sich, wobei Pascal Brunner den Game-Winner erst drei Minuten vor Ende des dritten Spielabschnitts erzielte.

Direkte Duelle 2023/24: 1:1

Red Bull Hockey Juniors (3) – Hockey Unterland Cavaliers (Gewinner Pre-Playoff 1)

Die Red Bull Hockey Juniors haben sich zum vierten Mal für das Viertelfinale der Alps Hockey League qualifiziert.

Bereits im Jänner kürten sich die Juniors zum österreichischen AHL-Meister.

Für die Hockey Unterland Cavaliers ist es die zweite Viertelfinal-Qualifikation in der zweiten AHL-Saison.

In den Pre-Playoffs setzte sich das Team aus Neumarkt mit 2:0 gegen Gröden durch.

Direkte Duelle 2023/24: 2:0

Wipptal Broncos Weihenstephan (4) – EK Die Zeller Eisbären (5)

Für die Wipptal Broncos Weihenstephan ist es bereits die vierte Playoff-Qualifikation in Folge und insgesamt die Fünfte in der Ligageschichte.

Die Südtiroler warten aber noch auf die erste Halbfinal-Qualifikation.

Als Vierter nach dem Grunddurchgang konnte sich Sterzing seinen Gegner für das Viertelfinale nicht aussuchen, sondern bekam mit dem EK Die Zeller Eisbären den einzig nicht gepickten Verein.

Zell am See steht zum zweiten Mal im Viertelfinale der Alps Hockey League. In der Saison 2021/22 unterlagen sie dem EHC Lustenau knapp mit 2:3.

Direkte Duelle 2023/24: 1:3

Der detaillierte Spielplan wird im Laufe des Tages erstellt und anschließend hier abrufbar sein.