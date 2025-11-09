AHL: Zell am See gewinnt in Sterzing

Von: ka

Sterzing – Der EC Bregenzerwald setzte seinen Höhenflug in der Alps Hockey League am Sonntag mit dem sechsten Sieg in Folge fort. Bei S.G. Cortina Hafro feierten die Vorarlberger einen 3:2-Erfolg nach Shootout. Zudem behielt Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären bei den Wipptal Broncos Weihenstephan mit 4:2 die Oberhand. Während die Pinzgauer ihre zwei Spiele andauernde Niederlagenserie beenden konnten, kassierte Sterzing bereits die sechste Niederlage in Folge.

In einer hart umkämpften Partie durfte der EC Bregenzerwald am Ende zum sechsten Mal in Serie jubeln. Bei S.G. Cortina Hafro setzten sich die Wälder knapp mit 3:2/SO durch. Die Vorarlberger gingen sowohl mit 1:0 als auch mit 2:1 in Führung, doch Cortina hatte beide Male die passende Antwort parat und erzwang zunächst die Overtime und anschließend ein Shootout. In diesem verwertete Usko Laaksonen den entscheidenden Penalty. In der Tabelle liegt Bregenzerwald weiterhin auf Rang vier, während Cortina, das nach zuletzt zwei Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen musste, auf Platz acht rangiert. Bereits im ersten Saisonduell am 31. Oktober hatten die Wälder knapp mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen.

Zell am See zurück auf der Siegerstraße

Für Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären war der 4:2-Erfolg bei den Wipptal Broncos Weihenstephan der erste Sieg nach zwei Niederlagen in Folge. In der Tabelle verbessern sich die Pinzgauer auf Rang fünf, während die Broncos ihre sechste Niederlage in Serie kassierten und auf Platz zwölf zurückfielen. Sterzing erwischte dabei einen Traumstart und ging bereits nach 44 Sekunden durch Franco Sproviero in Führung. Das knappe 1:0 hielt bis zur 28. Minute, ehe Christian Jennes den Ausgleich für den Titelverteidiger erzielte. Es war der Beginn der Wende: Bereits in der 31. Minute traf Max Stiegler zur 2:1-Führung für Zell am See, und nur drei Minuten später machte der 21-Jährige seinen zweiten Doppelpack der Saison perfekt – bei beiden Treffern assistierte Max Wilfan. Vier Minuten vor Schluss sorgten die Broncos mit dem 2:3-Anschlusstreffer noch einmal für Spannung, doch nachdem die Südtiroler Torhüter Dominik Groh vom Eis nahmen, machte Max Wilfan mit einem Empty-Net-Treffer zwei Minuten vor dem Ende alles klar.

Alps Hockey League: So, 09.11.2025:

S.G. Cortina Hafro – EC Bregenzerwald 2:3/SO (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Referees: RIVIS, STEFENELLI, Cristeli, Ilmer

Goals SGC: 1:1 Pietroniro K. (33.), 2:2 Talamini A. (43.)

Goals ECB: 0:1 Grasser B. (12.), 1:2 Lipsbergs R. (41.), 2:3/SO Laaksonen U. (65./PS)

Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Referees: OREL, VIRTA, Legat, Wucherer

Goals WSV: 1:0 Sproviero F. (1.), 2:3 Sproviero F. (57.)

Goals EKZ: 1:1 Jennes C. (28.), 1:2 Stiegler M. (31.), 1:3 Stiegler M. (31.), 2:4 Wilfan M. (59./EN)