AHLCavaliers beenden Grunddurchgang mit Sieg

Von: ka

Neumarkt – In den Samstagsspielen der Alps Hockey League setzten sich jeweils die Heimteams durch. Die größte Überraschung gelang dem KHL Sisak, der einen Shutout-Sieg über die Rittner Buam feierte. Auch in den drei weiteren Begegnungen behaupteten sich die Gastgeber.

Cavaliers beenden Grunddurchgang mit Sieg

Die Hockey Unterland Cavaliers feierten zum Abschluss des Grunddurchgangs einen 2:1-Erfolg gegen den EC Bregenzerwald. Damit steht Unterland fix auf dem achten Tabellenplatz. In einem starken Startdrittel erspielten sich die Südtiroler eine 2:0-Führung. Bregenzerwald konnte im Mittelabschnitt zwar verkürzen, doch Laurin Foppa, der Schlussmann der Cavaliers, ließ die Vorarlberger nicht mehr ins Spiel zurückkommen.

Jesenice klettert auf Rang zwei

Acroni Jesenice setzte sich mit 4:1 gegen die Red Bull Hockey Juniors durch und eroberte damit den zweiten Tabellenplatz. Im Duell mit den jungen Salzburgern gingen die Slowenen in Überzahl im ersten Abschnitt in Führung. Zu Beginn des Mitteldrittels erhöhte Jesenice auf 2:0. Die Gäste fanden daraufhin nicht mehr ins Spiel zurück. Mit diesem Sieg hat Jesenice eine Runde vor Schluss den zweiten Rang in der eigenen Hand.

Sisak beendet Grunddurchgang auf Rang sieben

KHL Sisak sorgte für die Überraschung der Runde und feierte einen 3:0-Shutout-Sieg über die Rittner Buam. Nach einem torlosen Startdrittel stellten die Kroaten im zweiten Abschnitt auf 2:0. Vilim Rosandić glänzte im Tor von Sisak mit sehenswerten Paraden und führte sein Team schließlich zum 3:0-Erfolg. Die Rittner Buam mussten dadurch ihren zweiten Tabellenplatz abgeben. Sisak hingegen fixierte in seinem letzten Spiel des Grunddurchgangs den siebenten Rang.

Deutlicher Erfolg für Kitzbühel

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel feierten zum Abschluss des Grunddurchgangs einen deutlichen Erfolg über den HC Meran/o. Für die Tiroler war es ebenfalls das letzte Spiel der Regular Season – sie beenden diese auf Rang vier. Den besseren Start erwischten jedoch zunächst die Gäste aus Meran, die in der siebenten Minute in Führung gingen. Kitzbühel übernahm anschließend die volle Kontrolle und drehte die Partie noch im ersten Drittel zu einer 5:1-Führung. Meran fand nicht mehr ins Spiel zurück und musste sich schließlich mit 4:8 geschlagen geben.

Alps Hockey League, 01.02.2025:

Hockey Unterland Cavaliers – EC Bregenzerwald 2:1 (2:0,0:1,0:0)

Referees: BAJT, LEGA, Cusin, Pace

Goals:

1:0 CAV Sullmann Pilser A. (06:51 / Murnieks D. ,Remolato N. / PP)

2:0 CAV Samitis K. (13:57 / Murnieks D. ,Kaufmann A M. / EQ)

2:1 ECB Mußbacher M. (25:06 / unassisted / EQ)

SIJ Acroni Jesenice – Red Bull Hockey Juniors 4:1 (1:0,1:0,2:1)

Referees: HUBER, LESNIAK, Arlic, Strimitzer

Goals:

1:0 JES Bohinc M. (12:04 / Valtola O. ,Brus N. / PP)

2:0 JES Valtola O. (22:12 / Sillanpaa S. ,Sturm J. / EQ)

3:0 JES Sturm J. (47:42 / Tursic Seckar M. ,Valtola O. / EQ)

3:1 RBJ Kirchebner M. (51:27 / Baumann F. / PP)

4:1 JES Sturm J. (52:36 / Sillanpaa S. ,Valtola O. / EQ)

KHL Sisak – Rittner Buam SkyAlps 3:0 (0:0,2:0,1:0)

Referees: BULOVEC, OREL, Jeram, Telesklav

Goals:

1:0 SIS Kanaet D. (31:00 / Malenica N. / EQ)

2:0 SIS Burgar N. (34:10 / Smolec J. ,Briere C. / EQ)

3:0 SIS Briere C. (53:32 / Malenica N. ,Dostalek V. / PP)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Meran/o Pircher 8:4 (5:1,3:2,0:1)

Referees: LEHNER, METZINGER, Moidl, Weiss

Goals:

0:1 HCM Trivellato D. (06:45 / Gellon D. ,Tomasini P. / EQ)

1:1 KEC Geifes T. (10:19 / Mitrovic M. ,Engelhart J. / EQ)

2:1 KEC Podlipnik M. (10:50 / Christiansen S. ,Bruckner P. / EQ)

3:1 KEC De Luca A. (11:21 / Maxa A. ,Ketonen N. / EQ)

4:1 KEC Wetzl N. (17:43 / De Luca A. ,Mitrovic M. / EQ)

5:1 KEC Krainz C. (18:39 / Engelhart J. ,Geifes T. / EQ)

6:1 KEC Waschnig L. (22:16 / Christiansen S. ,Ren J. / EQ)

7:1 KEC Ketonen N. (22:30 / De Luca A. ,Mitrovic M. / EQ)

7:2 HCM Gellon D. (30:56 / Gustafsson O. ,Kuppelwieser P. / EQ)

8:2 KEC Waschnig L. (35:40 / Lippitsch J. ,De Luca A. / EQ)

8:3 HCM Gellon D. (36:33 / Golser A. ,Pietroniro M. / EQ)

8:4 HCM Gustafsson O. (46:44 / Gellon D. ,Tomasini P. / EQ)