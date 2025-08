Alaba bei Trainingsauftakt von Real Madrid dabei

Von: apa

David Alaba hat seine Wadenverletzung überstanden. Der österreichische Fußball-Star hat am Montag den Trainingsauftakt von Real Madrid voll mitgemacht und könnte damit auch nächsten Dienstag auf dem Innsbrucker Tivoli zu sehen sein. Der Champions-League-Rekordsieger aus Spanien, der erstmals seit 2021 in Österreich zu Gast ist, absolviert ein Testspiel gegen WSG Tirol. Der Ticketverkauf dafür startete am Dienstagmittag und verzeichnete regen Andrang.

Alaba hat seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 mit Verletzungen zu kämpfen. Adduktorenprobleme, ein Meniskusriss und zuletzt Ende Juni eine Muskelblessur in der linken Wade hatten den 33-Jährigen zu vielen Pausen gezwungen. Laut spanischen Medien hat der Innenverteidiger, dessen Vertrag noch eine Saison läuft, mittlerweile seinen Platz in der Real-Elf verloren.

Am Dienstag standen zunächst die medizinischen Tests an, ehe Trainer Xabi Alonso mit Stars wie Kylian Mbappé und Vinícius Júnior viel Ballbesitz unter Pressing und Torabschluss trainieren ließ. Neben Jude Bellingham, der nach einer Schulteroperation noch wochenlang pausieren muss, fehlten auch die angeschlagenen Ferland Mendy und Endrick. Erstmals mit dabei war der 22-jährige Linksverteidiger Alvaro Carreras, der um 50 Millionen Euro von Benfica Lissabon geholt worden war.