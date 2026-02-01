Aktuelle Seite: Home > Sport > Alaba-Kurzeinsatz bei Last-Minute-2:1 von Real im Derby
Die Partie im Bernabeu-Stadion war mitunter ruppig

Alaba-Kurzeinsatz bei Last-Minute-2:1 von Real im Derby

Sonntag, 01. Februar 2026 | 16:18 Uhr
Die Partie im Bernabeu-Stadion war mitunter ruppig
APA/APA/AFP/THOMAS COEX
Schriftgröße

Von: apa

In Spanien bleibt Fußball-Rekordmeister Real Madrid dem FC Barcelona auf den Fersen, hat den eigenen Fans am Sonntag aber ein gehöriges Drama geliefert. Erst in der 100. Minute traf Superstar Kylian Mbappe im Stadtderby gegen Rayo Vallecano per Elfmeter zum 2:1, Real fuhr damit den sechsten Sieg im sechsten Liga-Match in Folge ein. Mit dabei war in der turbulenten Schlussphase auch ÖFB-Teamkapitän David Alaba, der in der 77. Minute für Dean Huijsen ins Spiel kam.

Vier Tage nach der 2:4-Champions-League-Niederlage gegen Benfica Lissabon und Ex-Trainer Jose Mourinho begann die Partie für die Weißen wie gewünscht. In der 15. Minute besorgte Vinicius Junior aus einem Alleingang sehenswert das 1:0, kurz darauf schoss der Brasilianer nur knapp an der Stange vorbei. Es war zwar keine Glanzleistung, die Real-Profis lieferten dennoch eine gute Vorstellung ab. Trotzdem gab es von den Fans immer wieder Pfiffe. Noch lauter wurden diese, als Jorge de Frutos (49.) kurz nach der Pause den Ausgleich erzielte. Im Anschluss wurde die Partie ruppiger, die Linie ging etwas verloren – und Real fiel offensiv bis auf zwei Aluminium-Treffer nicht mehr viel ein.

In den Schlussminuten inklusive Nachspielzeit warf der Tabellenzweite nach einer Roten Karte gegen Pathe Ciss (81.) aber alles nach vorne. In der 98. Minute traf Nobel Mendy Reals Brahim Diaz, es gab tatsächlich den ganz späten Elfmeter. Mbappe erlöste die Fans im Bernabeu-Stadion und stellte den Ein-Punkt-Rückstand zu Barca wieder her. Bitter für Real ist allerdings eine mögliche Verletzung von Jude Bellingham: Der Engländer war bereits nach zehn Minuten ausgewechselt worden, nachdem er sich an den Oberschenkel gegriffen hatte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Kommentare
43
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Kommentare
38
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Rom: Engel in Basilika trägt Meloni-Gesicht
Kommentare
26
Rom: Engel in Basilika trägt Meloni-Gesicht
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
16
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
René Piffrader [23] stirbt auf Seilbahn-Baustelle im Oman
15
René Piffrader [23] stirbt auf Seilbahn-Baustelle im Oman
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 