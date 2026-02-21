Aktuelle Seite: Home > Sport > Alaba verliert bei Startelf-Comeback mit Real Madrid
Alaba verliert bei Startelf-Comeback mit Real Madrid

Samstag, 21. Februar 2026 | 20:45 Uhr
APA/APA/AFP/ANDER GILLENEA
Von: apa

Das Startelf-Comeback von David Alaba für Real Madrid hat mit einer Last-Minute-Niederlage geendet. Spaniens Tabellenführer verlor bei Mittelständler Osasuna durch ein Kontertor in der 90. Minute 1:2 (0:1). Alaba, dessen Vertrag in Madrid mit Saisonende ausläuft, begann erstmals seit dem 19. Oktober. Raul Garcia (90.) und Ante Budimir (38./Elfmeter) erzielten die Tore für die Gastgeber. Vinicius Junior hielt beim 1:1 nach Vorlage von Federico Valverde den Fuß hin (73.).

Real (60 Punkte) droht nun am Sonntag der Verlust der Tabellenführung, Erzrivale FC Barcelona lauert vor dessen Heimspiel gegen Levante zwei Punkte dahinter. Die “Königlichen” hatten zuletzt unter Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa vier Pflichtspielsiege en suite gefeiert. Neben Alaba kehrte mit Dani Carvajal ein zweiter Abwehr-Routinier nach langer Absenz in die Startelf zurück.

