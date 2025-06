Alaba wieder out – ÖFB-Star erlitt Muskelverletzung

Von: apa

Die Verletzungsmisere von David Alaba scheint kein Ende zu nehmen. Der Kapitän der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zog sich eine Muskelblessur in der linken Wade zu, wie sein Club Real Madrid am Freitag mitteilte. Zur möglichen Ausfalldauer des Wieners machten die “Königlichen” keine Angaben. Alaba erlitt im Dezember 2023 eine schwere Knieverletzung und musste danach über ein Jahr pausieren.

Seither musste er wegen Adduktorenproblemen und zuletzt wegen eines Meniskusrisses aussetzen. 2024/25 brachte es der 33-Jährige nur auf 14 Einsätze für Real, der bisher letzte war am 23. April bei Getafe, als er zur Pause ausgewechselt wurde. Zur Club-WM in die USA war Alaba zwar mitgereist, schaffte es jedoch nicht in den Kader.

Alaba vielleicht in September-Qualispielen des ÖFB-Teams einsatzbereit

Die spanische Zeitung “AS” schrieb von einer voraussichtlichen Pause von rund vier Wochen und berichtete, Alaba werde bei der Mannschaft in den USA bleiben. Der 107-fache Internationale könnte aber möglicherweise für die WM-Qualifikationspartien Anfang September in Linz gegen Zypern und in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina einsatzbereit sein.

Für den ÖFB-Star bedeutet die neuerliche Zwangspause den nächsten schweren Rückschlag. Alaba steht zwar bei Real noch bis 2026 unter Vertrag, hatte aber laut spanischen Medien schon vor seiner neuerlichen Verletzung keine realistische Aussicht mehr auf regelmäßige Einsätze beim Champions-League-Rekordsieger. Als direkter Konkurrent wurde um 60 Millionen Euro von Bournemouth der spanische Teamspieler Dean Huijsen verpflichtet, der bei der Club-WM zum Stammpersonal zählt.