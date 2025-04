Alcaraz erarbeitet sich Chance auf 3. Barcelona-Titel

Von: APA/Reuters/dpa

Carlos Alcaraz ist nur noch eine Hürde von seinem dritten Gewinn des Tennis-Turniers in Barcelona entfernt. Der Weltranglistenzweite zog am Karsamstag mit einem 6:2,6:4-Erfolg über den Franzosen Arthur Fils ins Endspiel des ATP500-Events ein. Dort stand er auch schon 2022 und 2023 und war jeweils erfolgreich. Finalgegner ist der Däne Holger Rune, der den Russen Karen Chatschanow 6:3,6:2 bezwang. In München bestreiten am Sonntag Alexander Zverev und Ben Shelton das Finale.

Für Alcaraz geht es auch darum, seine Finalserie 2025 aufrechtzuerhalten. In Rotterdam auf Hartplatz und beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo auf Sand hatte er nach dem Einzug ins Endspiel auch die Trophäe stemmen dürfen. Auf dem Weg zu seinem jüngsten Titel hatte er Fils im Viertelfinale in drei Sätzen mit deutlich mehr Mühe ausgeschaltet. Diesmal war die Partie schon nach 1:15 Stunden zu Ende, es war Matchsieg Nummer neun in Folge für Alcaraz.

“Großartige” Woche

“In Barcelona wieder im Finale zu stehen, bedeutet mir sehr viel”, betonte der 21-Jährige. Bisher sei es eine “großartige” Woche gewesen. “Morgen wird es noch einmal richtig hart”, vermutete der Spanier. Der als Nummer sechs gesetzte Rune hatte auf dem Weg ins Endspiel im Viertelfinale mit Casper Ruud den Titelverteidiger eliminiert. Zuvor war er dieses Jahr nur einmal – in Indian Wells auf Hartplatz – in einem Endspiel vertreten.

Vor seinem dritten Titel in München steht Zverev. Der topgesetzte Deutsche nahm den Ungarn Fabian Marozsan mit einem 7:6(3),6:3 aus dem Bewerb und darf auf seinen ersten Turniersieg 2025 hoffen. In München hatte er sich auch schon 2017 und 2018 den Siegerscheck gesichert. Sollte es ein erfolgreicher Ostersonntag werden, würde er sich selbst das bestimmte Geschenk anlässlich seines 28. Geburtstags machen. Der als Nummer zwei gereihte US-Amerikaner Shelton will ihm den Freudentag verderben. Allerdings wurde er beim 2:6,7:6(7),6:4 gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo deutlich mehr gefordert.