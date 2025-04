Alcaraz erstmals im Finale von Monte Carlo

Von: apa

Der Spanier Carlos Alcaraz ist erstmals in das Endspiel des Sandplatz-Klassikers von Monte Carlo eingezogen. Der 21-Jährige besiegte am Samstag im Halbfinale des Masters-1000-Tennisturniers seinen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina 7:6(2),6:4. Im Finale trifft der viermalige Major-Sieger auf den Italiener Lorenzo Musetti, der den Australier Alex de Minaur 1:6,6:4,7:6(4) bezwang. Gewinnt Alcaraz am Sonntag, verdrängt er Alexander Zverev von Position zwei der Weltrangliste.