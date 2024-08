Alcaraz in zweiter US-Open-Runde sensationell ausgeschieden

Von: APA/sda/dpa/Reuters

Nach 15 Siegen in Serie auf Grand-Slam-Ebene ist Carlos Alcaraz am Donnerstag (Ortszeit) bei den Tennis-US-Open schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der heurige Titelträger der French Open und in Wimbledon unterlag dem Niederländer Botic van de Zandschulp in 2:21 Stunden glatt 1:6,5:7,4:6. Daniil Medwedew, US-Open-Sieger 2021, kam mit einem 6:3,6:2,7:6(5) gegen den Ungarn Fabian Maroszan weiter. Ausgeschieden ist die Japanerin Naomi Osaka.

Gegen den furios aufspielenden Van de Zandschulp kassierte Alcaraz seine früheste Major-Niederlage seit seinem Tour-Debütjahr 2021. 2022 hatte er in New York seinen ersten Major-Titel gewonnen. Der vierfache Grand-Slam-Champion schimpfte auf dem Platz, tippte sich an die Stirn, lamentierte mit seinen Trainern. “Es war ein Kampf gegen mich selbst in meinem Kopf”, sagte der Weltranglistendritte. “Ich habe gegen meinen Gegner gespielt und gegen mich. Ich hatte viele Emotionen, die ich nicht kontrollieren konnte.”

Für den “Oranje” ist es der bedeutendste Karrieresieg. “Mir fehlen ein bisschen die Worte. Das ist ein unglaublicher Abend, das erste Mal im Arthur Ashe”, gab sich der Weltranglisten-74. überwältigt. “Ich habe vom ersten Punkt an, daran geglaubt, dass ich eine Chance habe.” 2021 hatte der 28-Jährige in Flushing Meadows das Viertelfinale erreicht, seither hat er bei Grand Slams nie mehr auf so einem Niveau gespielt. Diesen Sommer hatte er sogar ans Aufhören gedacht, nachdem es nicht so gut gelaufen war.

Medwedew gewann zwar sicher, bekundete aber mit seinem Aufschlag Probleme. Der Weltranglistenfünfte produzierte während der gut zwei Stunden Spielzeit zehn Doppelfehler und kassierte vier Breaks. In die dritte Runde zog auch der Australier Alex de Minaur mit einem 7:5,6:1,7:6(3) gegen den Finnen Otto Virtanen ein. Er bekommt es nun mit Daniel Evans zu tun. Der Brite feierte in drei Sätzen einen sicheren Sieg, nachdem er zum Auftakt das längste Match der US-Open-Geschichte gewonnen hatte.

Osaka unterlag der tschechischen Vorjahres-Finalistin Karolina Muchova 3:6,6:7(5). Die US-Open-Siegerin von 2018 und 2020 ist damit auch bei ihrem dritten Grand-Slam-Turnier nach ihrer Baby-Pause nicht über die zweite Runde hinausgekommen. Ihre erste Saison nach der Geburt ihrer Tochter Shai wertet Osaka als “Lernjahr”, mit Niederlagen umzugehen fällt der 26-Jährigen aber nach wie vor schwer. “Das ist ein dramatisches Wort, aber es fühlt sich jedes Mal so an, dass mein Herz stirbt, wenn ich verliere.”