Alcaraz wird wieder Nummer eins der Tennis-Weltrangliste

Der Spanier Carlos Alcaraz ist mit einem Sieg ins ATP-1000-Turnier in Rom gestartet und wird nach dem Masters wieder die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste sein. Nach einem Freilos bezwang der 20-Jährige am Samstag in der zweiten Runde seinen Landsmann Albert Ramos Viñolas mit 6:4,6:1. Alcaraz zog bereits durch sein Antreten in Rom im ATP-Ranking an Novak Djokovic vorbei.

Gegen Ramos Viñolas feierte Alcaraz seinen 20. Sieg im 21. Match auf Sand in diesem Jahr. Alcaraz, der zuletzt die Turniere in Barcelona und Madrid gewonnen hat, schlägt zum ersten Mal in Rom auf. Dort ist er der große Herausforderer des sechsfachen Siegers und Titelverteidigers Djokovic, der in Italiens Hauptstadt 1.000 Punkte verteidigt. Es ist das erste Mal heuer, dass die beiden Stars am selben Turnier teilnehmen. Ein Aufeinandertreffen ist erst im Finale am 21. Mai möglich, eine Woche vor Beginn der French Open.