Zugstreik heute und morgen

Bozen – Für den heutigen Sonntag wurde bis 21.00 Uhr ein Nationalstreik im Zugverkehr ausgerufen. Am Abend kann es bei den Zügen von Trenitalia, Italo und Trenord Ausfälle geben, sowohl bei den Regional- also auch bei den Fernzügen. Am morgigen Montag geht es dann weiter mit dem nächsten Streik. Betroffen sind die Züge der SAD und die Busse der SASA. Es werden nur die Mindestdienste in der Früh, zu Mittag und am Abend garantiert. Der Streik am Sonntag wurde von der Gewerkschaft CAT ausgerufen, jener am Montag von der Gewerkschaft USB.

Garantierte Züge für Streik am Sonntag, 5. Mai 2024

Die Anzahl der garantierten Züge an Sonn- und Feiertagen ist sehr gering, daher gilt es den Fahrplan der garantierten Verbindungen zu beachten:

Bahnlinie 100 Brenner – Verona

Bahnlinie 200 Bozen – Meran

Bahnlinie 400 Pustertal Bahn

Für den morgigen Montag, den 6. Mai ist ein weiterer 24-stündiger Nationalstreik im Zugverkehr angekündigt. Betroffen sind die SAD-Züge von 00:00 bis 24:00 Uhr.

Garantierte Züge für Streik am Montag, 6. Mai 2024

Bahnlinie 100 Brenner – Verona

Bahnlinie 200 Bozen – Meran

Bahnlinie 250 Mals – Meran

Bahnlinie 400 Pustertal Bahn

Die südtirolmobil-App/Webseite zeigt die tatsächlichen Zugausfälle einige Stunden im Voraus in der Fahrplanabfrage an. Das bedeutet, dass ausgefallene Fahrten unter „Abfahrten” als gestrichen angezeigt werden und Züge unter „Verbindungen” nicht mehr verfügbar sind.

Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Änderungen möglich.