Händehygiene macht den Unterschied

Bozen – Am Sonntag, 5. Mai, wird der „Welttag der Händehygiene“ gefeiert. Am darauffolgenden Montag, dem 6. Mai, werden in den Krankenhäusern von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck Informationsstände aufgebaut, an denen das Krankenhauspersonal, unterstützt von Studierenden der Claudiana, über die richtige Verwendung von hydroalkoholischem Gels und Seife informiert.

Die Aktion, die von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Gesundheitspersonal aller vier Bezirke, organisiert wird, findet an den Eingängen der größten Krankenhäuser des Sanitätsbetriebes statt. Und zwar von 9.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 15.30 Uhr. Ziel der Aktion ist es, die Bevölkerung aber auch das Gesundheitspersonal für das Thema Händehygiene zu sensibilisieren. Eine Maßnahme, die zwar Zeit und Aufmerksamkeit erfordert, die aber sowohl für die eigene Gesundheit als auch für die Gesundheit anderer einen großen Unterschied machen kann – besonders, wenn man beruflich mit Menschen zu tun hat.

„Wir haben den Montag, 6. Mai, als Datum gewählt, da der 5. Mai, der Welttag der Händehygiene, in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt“, erklärt Pierpaolo Bertoli, Sanitätskoordinator des Gesundheitsbezirks Bozen. „Es ist eine gute Gelegenheit, um über dieses wichtige Thema zu informieren und die Besucher und Besucherinnen der großen Krankenhäuser des Landes einzuladen, ihre Händehygiene vor Ort durchzuführen. Und Informationsmaterial zur richtigen Verwendung von Seifen und hydroalkoholischem Gel bereitzustellen. Außerdem erhalten alle, die an unseren Informationsständen vorbeikommen, ein kleines Geschenk.“

Warum sich die Kampagne auch an das Gesundheitspersonal richtet, ist für Bertoli klar: „Es ist eine Frage der Konsequenz. Wenn wir sicherstellen wollen, dass die Menschen gut informiert sind und die von uns gegebenen Anweisungen befolgen, müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin davon überzeugt, dass unser Personal sehr aufmerksam ist, auch weil wir eine interne Anleitung zur korrekten Desinfektion der Hände und zum richtigen Gebrauch von Handschuhen haben. Diese Anleitung wird an alle Mitarbeitenden verteilt, von denen erwartet wird, dass sie diese kennen und einhalten. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir wachsam bleiben müssen, auch weil Routine oder Zeitmangel sich nicht unbedingt zu unseren Gunsten auswirken. Hier muss das Konzept des ‚Routinebetriebs‘ durch ‚best practice‘ und ‚Bewusstsein‘ ersetzt werden.“

Wie viel Zeit erforderlich ist, um perfekt desinfizierte Hände zu erhalten, erklärt Rosanna Loss von der Sanitätsdirektion des Landeskrankenhauses Bozen, die zusammen mit Bertoli die Arbeitsgruppe der Aktion koordiniert: „Die hygienische Händedesinfektion ist die wirksamste Maßnahme, um das Risiko der Übertragung von Bakterien und Mikroorganismen zu begrenzen. Die Dauer der Maßnahme hängt von der verwendeten Desinfektionsmethode ab. Wird ein hydroalkoholisches Gel verwendet, müssen die Hände etwa 30 Sekunden lang eingerieben werden, während der Vorgang bei Verwendung von Wasser und Seife mindestens 40 bis 60 Sekunden dauern sollte. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Trocknen, denn es ist ein wesentlicher Bestandteil des Desinfektionsprozesses. Zuhause ist es am besten, wenn jedes Familienmitglied sein eigenes Handtuch benutzt, das regelmäßig alle zwei bis drei Tage gewechselt werden sollte. In sanitären Einrichtungen hingegen sind Einweg-Papiertücher die empfohlene Methode zum Abtrocknen der Hände. Beide Methoden beschreiben wir in einem Faltblatt, das wir an den Informationsständen verteilen werden. Dort wird Schritt für Schritt erklärt, wie eine Händedesinfektion durchzuführen ist.“

Einen wichtigen Beitrag leisteten auch die Studierenden des Universitären Ausbildungszentrums für Gesundheitsberufe Claudiana, die an den Ständen präsent sein werden. Bertoli: „Ihnen sowie der Einrichtung Claudiana und der internen Arbeitsgruppe, die sich aus Mitarbeitenden aller vier Gesundheitsbezirke zusammensetzt, gebührt ein großes Dankeschön für ihr Engagement und ihre Präsenz an den Ständen. Besonders erwähnen möchte ich die beiden Studenten Hussam Makkaoui und Edoardo Lettiero, die das Plakat der Aktion grafisch gestaltet haben. Selbstverständlich ist die Händehygiene nicht ein Thema, das am 6. Mai endet. Wir wollen auch in Zukunft weitere Aktionen zu diesem Thema organisieren.“