Von: mk

Bozen – Alessandro Mallamo verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Union Brescia. Die beiden Vereine haben sich auf einen festen Transfer der Spielerrechte des 27-jährigen Mittelfeldspielers geeinigt.

Mallamo wechselte im Februar 2024 von Atalanta zum FC Südtirol und konnte für die Weißroten in zwei Jahren insgesamt 43 Einsätze und zwei Tore verbuchen. Die Rückrunde der abgelaufenen Saison absolvierte er bereits auf Leihbasis bei Union Brescia.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Alessandro Mallamo für seinen Einsatz und seine Professionalität und wünscht ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute.