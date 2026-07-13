Aktuelle Seite: Home > Sport > Alessandro Mallamo verlässt den FC Südtirol
Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Union Brescia

Alessandro Mallamo verlässt den FC Südtirol

Montag, 13. Juli 2026 | 16:54 Uhr
Mallamo
FC Südtirol
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Alessandro Mallamo verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Union Brescia. Die beiden Vereine haben sich auf einen festen Transfer der Spielerrechte des 27-jährigen Mittelfeldspielers geeinigt.

Mallamo wechselte im Februar 2024 von Atalanta zum FC Südtirol und konnte für die Weißroten in zwei Jahren insgesamt 43 Einsätze und zwei Tore verbuchen. Die Rückrunde der abgelaufenen Saison absolvierte er bereits auf Leihbasis bei Union Brescia.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Alessandro Mallamo für seinen Einsatz und seine Professionalität und wünscht ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Kommentare
43
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
EU will, dass wir Dinge länger nutzen
Kommentare
42
EU will, dass wir Dinge länger nutzen
Plötzlich gibt die Wand nach – VIDEO
Kommentare
34
Plötzlich gibt die Wand nach – VIDEO
Robin-Hood-Jagd auf Wildschweine: Heftige Diskussionen
Kommentare
32
Robin-Hood-Jagd auf Wildschweine: Heftige Diskussionen
850 Radar wegen neuer Vorschriften in Italien abgeschaltet
Kommentare
29
850 Radar wegen neuer Vorschriften in Italien abgeschaltet
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 