Alles ist angerichtet für den 46. Giro delle Dolomiti

Bozen – Der Countdown steht kurz vor seinem Ende: Am Montag, 24. Juli beginnt der 46. Giro delle Dolomiti, welcher mit einem kurzen Briefing an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntag, 23. Juli eingeleitet wird. Die Radrundfahrt, welche dieses Jahr unter der Schirmherrschaft der Stiftung Dolomiten UNESCO und ENIT steht, wird an die 380 Amateur-Radfahrer aus 25 verschiedenen Nationen nach Südtirol ziehen. Jeden Tag wird eine kurze Teilstrecke zeitgestoppt, der Großteil der Etappen wird jedoch gemeinsam im kontrollierten Tempo absolviert.

„Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, alles ist bereit für den 46. Giro delle Dolomiti. In wenigen Tagen werden wir in unserem Logistikzentrum in der Messe Bozen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt für dieses einzigartige Erlebnis empfangen“, erzählt die OK-Präsidentin Bettina Ravanelli, die hinzufügt: „Der Großteil nimmt am Giro delle Dolomiti teil, um auf den legendären Panoramastraßen und Pässen Südtirols und des Trentinos zu radeln und die gesamte Schönheit der Berglandschaft aufzusaugen.“

Ambitionierte Radfahrerinnen und Radfahrer werden hingegen auf den Gesamtsieg beim Giro delle Dolomiti zielen, der sich aus den einzelnen, zeitgestoppten Abschnitten im Bergzeitfahren ergibt. Einer von ihnen wird der Südtiroler Eduard Rizzi, Gewinner der Ausgabe vom Jahr 2019, sein. Bei den Damen sind hingegen aller Augen auf die Deutsche Julia Jedelhauser (Marktoberdorf), die zweite vom Vorjahr und Gewinnerin von vor zwei Jahren beim 44. Giro delle Dolomiti, gerichtet. Aus sportlicher Sicht verspricht das Event große Brisanz. So werden auch die Ex-Radprofis Massimiliano Lelli, Giovanni Visconti, Filippo Pozzato und die Gravel-Weltmeisterin (Kategorie Master) Chiara Ciuffini vor Ort sein. Auch der Ex-Turner Jury Chechi ist mit dabei.

Am Sonntag Empfang, dann fünf Etappen auf atemberaubenden Pässen

„Der 46. Giro delle Dolomiti wird am Sonntagnachmittag des 23. Juli mit einem Briefing zur Etappenvorstellung eingeläutet, gefolgt von einem Willkommens-Aperitif, eine Möglichkeit, die ersten Impressionen auszutauschen und Teilnehmer kennenzulernen“, berichtet Ravanelli, die auch an den Giro Guest für die Begleitpersonen der Teilnehmer erinnert: „Dessen Aktivitäten geben auch ihnen die Möglichkeit, Südtirol besser kennenzulernen und gemeinsam Zeit zu verbringen.“ Am Montag erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann die erste Etappe, bei der auch der Ex-Radprofi Gilberto Simoni an den Start gehen wird. Von Bozen geht es ins Unterland und von dort ins Fleimstal, wo zwischen Tesero und der Reiteralm der zeitgestoppte Abschnitt ansteht.

Am zweiten Tag wird die Sellaronda mit dem zeitgestoppten Abschnitt zwischen Wolkenstein und dem Sellajoch in Angriff genommen. Am Mittwoch geht es für die Radsportler dann mit dem Shuttle nach Prad am Stilfserjoch, wo das Bergzeitfahren auf das Stilfserjoch ansteht und danach über das Münstertal nach Glurns geradelt wird. Für die vierte Etappe geht es zum Karerpass und von dort ins Fassatal, wobei der Aufstieg von Penia zum Fedaiasee am Fuße der Marmolata zeitgestoppt wird. Der Giro delle Dolomiti wird mit der fünften Etappe von Jenesien nach Hafling abgeschlossen, der Aufstieg von Bozen nach Jenesien zählt für die Gesamtwertung. Insgesamt absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 532,9 Kilometer mit einem Höhenunterschied von 11.350 Metern.

Die Anmeldungen sind noch offen

Alle interessierten Personen können sich nach wie vor auf der Webseite www.girodolomiti.com bis zum Sonntag, 23. Juli um 12.00 Uhr anmelden. Während des Giros kann man sich am Sekretariat bei der Messe Bozen, welches eine Stunde vor dem Start und eine Stunde nach der Ankunft geöffnet ist, für einzelne Etappen an folgenden Tagen einschreiben lassen. Die Einschreibegebühr für den gesamten Giro delle Dolomiti beträgt 650 Euro, für einzelne Etappen sind 130 Euro fällig. Im Preis enthalten ist ein reichhaltiges Startpaket, welches das offizielle Renntrikot, eine Versicherung, medizinische Unterstützung, ein Massagedienst nach der Etappe, die technische Eskorte, mechanische Unterstützung, zwei Erfrischungen und ein Mittagessen nach der Etappe enthält. Die Startpakete können am Sonntagnachmittag des 23. Juli zwischen 13.00 und 17.00 Uhr sowie eine Stunde vor jeder Etappe an der Messe Bozen abgeholt werden.

46. Giro delle Dolomiti (24. bis 28. Juli 2023) – die Etappen:

Etappe 1 – Fleimstal (Montag, 24. Juli)

Distanz: 87,4 km

Höhenunterschied: 1956 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 6,5 km/687 hm

Etappe 2 – Sellaronda (Dienstag, 25. Juli)

Distanz: 160 km

Höhenunterschied: 3350 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 8,6 km/628 hm

Etappe 3 – Stilfserjoch (Mittwoch, 26. Juli)

Distanz: 57,3 km

Höhenunterschied: 1885 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 23,3 km/1806 hm

Etappe 4 – Fedaia-Pass (Donnerstag, 27. Juli)

Distanz: 147,3 km

Höhenunterschied: 2812 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 7,2 km/499 hm

Etappe 5 – Jenesien – Hafling (Freitag, 28. Juli)

Distanz: 80,9 km

Höhenunterschied: 1347 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 10,8 km/922 hm

Gesamtdistanz: 532,9 km/11350 hm

Gesamtdistanz der zeitgestoppten Abschnitte: 56,4 km/46542 hm