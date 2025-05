Alonso wird laut Bericht Nachfolger von Ancelotti in Madrid

Von: APA/dpa

Laut einem Medienbericht der spanischen Zeitung “Marca” soll Bayer Leverkusens Fußball-Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid Nachfolger von Carlo Ancelotti werden. Der Spanier soll bei den Königlichen demnach einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Laut dem nicht bestätigten Bericht werde Alonso auch seine Assistenten Sebas Parrilla und Alberto Encinas mit nach Madrid nehmen.

Real und Ancelotti sollen sich bereits nach dem Champions-League-Aus gegen Arsenal entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Noch unklar sei demnach, wer während der Club-WM u.a. gegen Red Bull Salzburg an der Seitenlinie bei Real stehen wird. Eine Option könnte der Direktor Profifußball, Santiago Solari, sein. Alonso würde dann zur neuen Saison übernehmen.

Meistertrainer Alonso, der bei Bayer noch einen Vertrag bis 2026 hat, war Fragen nach seiner Zukunft zuletzt immer wieder ausgewichen. Spekulationen um einen Wechsel des Ex-Real-Profis gibt es aber schon länger. Am frühen Nachmittag wird der 43-Jährige in Leverkusen auf der Spieltagespressekonferenz (14.00 Uhr) vor der Partie gegen Borussia Dortmund am Sonntag sprechen.