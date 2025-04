Alpenplus Ötzi Trailrun: Bekannte Namen schreiben neue Erfolgsgeschichten

Dorothea Wierer beim Just for Fun

Von: mk

Naturns – Die fünfte Ausgabe des Alpenplus Ötzi Trailrun war ein voller Erfolg: Rund 650 Läufer stellten sich den anspruchsvollen Strecken und erlebten einen Tag voller Bewegung, Begeisterung und Gemeinschaft. Anna Plattner und Daniel Pattis sicherten sich erneut den ersten Platz auf dem Sunny Mountain Trail, während Anna Hofer und Alberto Vender im Naturns Skyrace als Siegerin und Sieger hervortraten.

Plattner und Pattis erneut unschlagbar

Sonniges Wetter und frühe Wärme konnten Daniel Pattis nicht stoppen: Auf der Sunny Mountain Trail Strecke (30 km, 2.100 hm) zeigte Pattis, der in Naturns bereits für seine wiederholten Siege bekannt ist, erneut eine beeindruckende Leistung und sicherte sich mit einer Zeit von 2:43:33 den ersten Platz. Der 27-Jährige stand im vergangenen Jahr beim Naturns Skyrace ganz oben auf dem Podest und war auch zwei Jahre zuvor beim Sunny Mountain Trail siegreich. Damit ist er der erste Athlet, der in Naturns eine derartige Erfolgsserie verzeichnen kann. Andreas Reiterer, der sich mit einer soliden Leistung den zweiten Rang erkämpfte, setzte einen weiteren starken Akzent in diesem Rennen.

Auch die Nordtirolerin Anna Plattner setzte ihren Erfolg auf der 30 km Strecke fort und erkämpfte sich erneut den Sieg. „Es ist super gelaufen! Das warme Wetter war eine Herausforderung, aber ich liebe solche Bedingungen“, erklärte sie nach dem Rennen. Sie wiederholte nicht nur ihren Sieg, sondern verbesserte ihre Zeit im Vergleich zum Vorjahr, mit einer neuen Zeit von 3:14:35.

Hofer und Vender glänzen bei heißem Wetter

Anna Hofer aus Rabland setzte sich beim Naturns Skyrace (15 km, 1.150 hm) durch und bewies einmal mehr ihre Vertrautheit mit dem anspruchsvollen Terrain. Nach ihren starken Platzierungen als Zweite und Dritte in den vergangenen Jahren krönte sie sich dieses Mal mit dem verdienten ersten Platz. Mit einer herausragenden Leistung auf der anspruchsvollen Strecke sicherte sie sich den Sieg und zeigte einmal mehr ihre exzellente Form.

Mit einer starken Vorstellung und klarem Siegeswillen setzte sich Alberto Vender beim Naturns Skyrace durch. Der Athlet vom Team New Balance – S.A. Valchiese, der bereits 2023 ganz oben auf dem Podest in Naturns stand, bestätigte auch in diesem Jahr seine Klasse. „Es war anspruchsvoll, und die Konkurrenz war stark. Aber wir haben uns gut geschlagen und hatten dabei viel Spaß“, so der zufriedene Sieger.

Der energiegeladene VIP Kids Run und Dorothea Wierer beim Just for Fun

Ein absolutes Highlight des Alpenplus Ötzi Trailrun war die Teilnahme von Dorothea Wierer. Die Weltklasse-Biathletin trat gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefano Corradini beim Just for Fun (8 km, 330 hm) an und zog mit ihrer Teilnahme die Blicke auf sich, was für noch mehr Stimmung unter den Zuschauern sorgte.

Rund 150 Kinder gingen beim VIP Apple Kids Run den Start und sorgten für eine Menge Begeisterung. Mit strahlenden Gesichtern und voller Energie meisterten die Kleinen ihre Strecken, unterstützt von jubelnden Eltern und Zuschauern. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer, Sponsoren und Organisatoren, die mit ihrem Einsatz diese Veranstaltung ermöglicht haben. Die fünfte Ausgabe dieses besonderen Events war ein voller Erfolg und sorgte bei allen Anwesenden für große Freude. Der Termin für die sechste Ausgabe des Alpenplus Ötzi Trailrun steht bereits fest: 11. April 2026.

Sunny Mountain Trail, Männer:

1. Daniel Pattis AUT/Brooks Trail Runners 2:43:33 2. Andreas Reiterer ITA/ La Sportiva 2:53:04 3. Johannes Ostfalk GER/ LOWA Trail Racers 2:59:50 4. Konstantin Wedel GER/ LG Telis Finanz Regensburg 3:02:31 5. Matthäus Zöggeler ITA/ ASV Telmekom Team Südtirol 3:08:00

Sunny Mountain Trail, Frauen:

1. Anna Plattner AUT/ 3:14:35 2. Silvia Schwaiger SVK/Salomon Running Team 3:20:09 3. Sarah Kistner GER/Salomon Team Deutschland 3:21:57 4. Daniela Oemus GER/Nike Trail 3:25:48 5. Kim Strohmann GER/Mark Graefler Runners 3:40:43

Skyrace Naturns, Männer:

1. Alberto Vender ITA/TEAM NEWBALANCE – S.A. VALCHIESE 1:18:45 2. Julius Ott AUT/hpc trimaster 1:19:22 3. Andreas Innerebner ITA/ASC LF Sarntal Raiffeisen 1:19:55 4. Jan Peterzelt GER/Athletics Team Dresden 1:21:18 5. David Reichl GER/xc-run.de 1:22:18.

Skyrace Naturns, Frauen:

1. Anna Hofer ITA/Sport Club Meran/Scarpa 1:30:49 2. Madlen Kappeler GER/ 1:32:38 3. Martina Falchetti ITA/Sportclub Meran 1:34:00 4. Anna-Sophie Meusburger AUT/Im Wald läuft’s 1:37:11 5. Carina Wasle AUT/SCLT Breitenbach 1:41:10.