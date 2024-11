„Alpine Worlds“: Winterstart der Abenteuer-Serie von Jakob und Matthias Weger

Von: mk

Bozen – Die Weger Brothers starten mit ihrer Serie „Alpine Worlds“ in den Winter und nehmen die Zuschauer mit auf beeindruckende alpine Abenteuer. Mit spektakulären Erstbefahrungen und atemberaubenden Berglandschaften zeigen sie die Schönheit und Herausforderungen der Alpen.

Die Südtiroler Weltmeister-Kanuten und Alpinisten Jakob und Matthias Weger läuten mit ihrer Abenteuer-Serie „Alpine Worlds“ den Winter ein. Auftakt war am 21. November mit der Episode „Sunrise Spines“ auf YouTube. Die Brüder nehmen ihre Zuschauer mit auf eine Expedition nach Sulden in Südtirol, bei der sie eine ganze Nacht lang aufstiegen, um bei Sonnenaufgang über unberührte Hänge abzufahren – ein Auftakt, der die Essenz der Serie widerspiegelt: Leidenschaft für die Berge und authentisches Abenteuer.

„In den kommenden Folgen von ‚Alpine Worlds’ hat es uns noch weiter und höher ins Hochgebirge gezogen“, erklärt Matthias Weger. „Von einer Erstbefahrung an der Kreilspitze in Sulden über das 56° steile King Couloir an der Königspitze bis hin zu einer Fly-to-Ski-Aktion in den Dolomiten, bei der wir mehrere Skilinien ausschließlich mit Hilfe der Thermik und unseres Paragleiters befahren durften, ist fast alles dabei, was das alpinistische Skifahrerherz begehrt.“

Jakob ergänzt: „Wir haben noch mehr Fokus auf die Qualität der Aufnahmen gelegt. Unsere Dronenpiloten und Filmer haben noch einmal eins draufgelegt, und unser Team hat sich so gut eingespielt, dass wir keine Szenen nachstellen mussten. Dadurch konnten wir den fast meditativen Fluss der Aktionen bewahren, den wir unseren Zuschauern authentisch vermitteln möchten. Die Liebe und der Respekt zum Berg sowie die Schönheit der Berglandschaft sind das zentrale Standbein unserer zweiten Staffel.“

Abenteuer, Authentizität und alpine Meisterleistungen

„Alpine Worlds“ entführt seine Zuschauer in spektakuläre alpine Landschaften und zeigt die Weger Brothers in herausfordernden Disziplinen wie Skifahren, Snowboarden, Paragliding, Kajakfahren und Klettern. Produziert von der österreichischen Produktionsfirma REC3 und unterstützt von Mammut und Reusch, zeigt die Serie, wie sich sportliche Leidenschaft, technisches Können und Naturverbundenheit zu einer einzigartigen Erzählung verbinden.

Von Kajak-Champions zu Multisport-Abenteurern

Die Brüder Jakob und Matthias Weger, ursprünglich im Wettkampf-Kajakfahren erfolgreich, haben sich nach zahlreichen Europa- und Weltmeistertiteln einen Namen als Multisport-Athleten und Filmemacher gemacht. „Alpine Worlds“ zeigt sie nicht nur in waghalsigen Unternehmungen, sondern auch in ihrer Mission, die Schönheit und die Herausforderungen der Berge mit ihrem Publikum zu teilen.

„Alpine Worlds“ ist ab sofort auf YouTube zu sehen und verspricht eine Saison voller alpiner Highlights – vom Nervenkitzel extremer Abfahrten bis zur inspirierenden Ruhe der Bergwelt.