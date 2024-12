Alps Hockey League kehrt mit vier Spielen aus Pause zurück

Von: mk

Bozen – Nachdem in der Alps Hockey League vergangene Woche keine Spiele am Programm standen, geht es ab sofort Schlag auf Schlag. Am morgigen Dienstag stehen insgesamt vier Spiele am Programm. Unter anderem empfängt Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären den HC Meran/o Pircher und Liganeuling KHL Sisak gastiert bei S.G. Cortina Hafro.

Spitzenreiter Zell am See hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Kitzbühel. Am Dienstag empfangen die „Eisbären“ den Tabellenelften HC Meran/o Pircher, der sich vor der Pause gegen Celje mit 3:2 durchsetzte. Davor kassierten die Südtiroler vier Niederlagen am Stück. Auswärts warten sie bereits seit 27. Oktober und vier Spielen auf einen Sieg. Zell konnte die vergangenen drei Spiele für sich entscheiden, insgesamt kassierten sie in den vergangenen 15 Partien nur zwei Niederlagen. Im ersten Saisonduell mit Meran setzten sich die Pinzgauer zu Hause mit 6:1 durch. Bei Meran wird nicht mehr Jarrod Skalde auf der Trainerbank Platz nehmen. Die Doppelbelastung aus seiner Tätigkeit beim HC Meran und seinen Aufgaben als Trainer der japanischen Nationalmannschaft wurde zunehmend anspruchsvoller. Jarrod möchte sich künftig auf die japanische Senior-Nationalmannschaft und die Vorbereitung der U20-Weltmeisterschaft konzentrieren, gab der HCM in einer Aussendung bekannt. Assistant Coach Christian Borgatello übernimmt vorübergehend die Position des Cheftrainers.

Mit dem EC Bregenzerwald hat am Dienstag eine zweite österreichische Mannschaft ein Heimspiel. Die Vorarlberger bekommen es mit dem HC Gherdeina valgardena.it zu tun. Im ersten Saisonvergleich behielten die Südtiroler zu Hause mit 4:2 die Oberhand. Aktuell befindet sich Gröden aber in keiner guten Form, mit lediglich zwei Siegen aus den vergangenen zehn Spielen. In der Tabelle liegen sie mit 23 Punkten nur am Ende. Unmittelbar davor ist Bregenzerwald klassiert, die ebenfalls 23 Punkte innehaben. Die „Wälder“ konnten die vergangenen drei Spiele nicht gewinnen, mit vier Siegen aus den vergangenen zehn Spielen weisen sie aktuell dennoch eine etwas bessere Form als Gröden auf, das sich in der Pause mit dem finnischen Angreifer Emil Oskanen verstärkte.

Beim Duell Hockey Unterland Cavaliers gegen SIJ Acroni Jesenice gastiert der Tabellenvierte (JES) beim Tabellenachten (CAV). Die Slowenen konnten vor dem Break Ritten mit 5:3 bezwingen. Es war einer von drei Siegen aus den vergangenen fünf Begegnungen. Unterland bezwang vor der Pause Meran zu Hause mit 4:3/OT. Davor kassierten die Südtiroler drei Niederlagen am Stück. An das erste Saisonduell mit Jesenice haben die Cavaliers keine guten Erinnerungen. Jesenice setzte sich vor heimischem Publikum deutlich mit 9:2 durch. Bereits nach 14 Minuten lag der AHL-Champion von 2023 mit 4:0 in Front.

Im vierten Spiel des Tages bekommt es S.G. Cortina Hafro mit KHL Sisak zu tun. Beide Teams halten aktuell bei 34 Punkten und liegen auf den Positionen fünf (SIS) und sechs (SGC). Somit geht es um wichtige Punke im Kampf um die Master Round und somit direkte Playoff-Qualifikation. Vor der Länderspielpause feierten beide Teams zwei Siege. Für Liganeuling Sisak waren es die ersten Erfolge nach zuvor sechs Niederlagen am Stück. Das Duell am Dienstag wird auch vorläufig die letzte Begegnung beider Teams sein. Bislang setzte sich jeweils das Auswärtsteam durch, Sisak in Cortina mit 8:4 und Cortina in Sisak mit 4:2. Auf Seiten der Kroaten wird Liga-Top-Torschütze Bruno Idzan ab sofort schmerzlich vermisst werden. Der 18-Jährige wechselte zu den Lincoln Stars in die US-Amerikanische USHL.

Alps Hockey League:

Dienstag, 17.12.2024:

19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: HOLZER, HUBER, Divis, Jäger. | >> valcome.tv <<

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – HC Meran/o Pircher

Referees: HLAVATY, UNTERWEGER, Legat, Seewald J. | >> valcome.tv <<

20.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – SIJ Acroni Jesenice

Referees: LAZZERI, PINIE, Abeltino, Brondi. | >> valcome.tv <<

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – KHL Sisak

Referees: BAJT, MOSCHEN, Cristeli, Markizeti. | >> valcome.tv <<