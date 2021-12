Alps Hockey League: Sieben Partien stehen auf dem Programm

Bozen – Am Samstag stehen in der Alps Hockey League sieben Partien auf dem Programm. Dabei kommt es zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice und dem drittplatzierten EHC Lustenau. Zudem sind auch die weiteren Teams aus den Top-sechs im Einsatz.

Alps Hockey League:

Sa, 11.12.2021, 18.00: HDD SIJ Acroni Jesenice – EHC Lustenau

Referees: FAJDIGA, LESNIAK, Bergant, Javornik

Das Spitzenspiel der Runde steigt in Jesenice. Dabei trifft der Tabellenführer aus Slowenien auf den drittplatzierten EHC Lustenau. Von den jeweils letzten zehn Partien gewann Jesenice neun, die Vorarlberger acht. Im ersten Saisonduell setzte sich Lustenau nach dreimaligem Rückstand mit 7:4 durch, Kapitän Max Wilfan verbuchte sogar einen Hattrick. Im direkten AHL-Vergleich führt Jesenice mit 10:7 Siegen. Der Tabellenführer zeigte sich mit zehn Siegen aus elf Partien zudem bislang sehr heimstark. Mit Eric Pance führt ein Spieler von Jesenice die AHL-Scorerwertung mit 41 Punkten an.

Sa, 11.12.2021, 18.00: Rittner Buam – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: MOSCHEN, PINIE, Brondi, Da Pian | PPV-Stream

Die Rittner Buam sind nach der überraschend klaren Niederlage in Asiago (1:8) am Donnerstag mit einem 4:1 über Cortina wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die zweitplatzierten Südtiroler treffen nun zum zweiten Mal in dieser Saison auf Kitzbühel. Nach einer torlosen regulären Spielzeit entschied MacGregor Sharp die Partie im September zugunsten der Rittner, die somit zwölf von 13 Begegnungen mit den aktuell auf Rang 14 liegenden Tirolern gewannen. Kitzbühel musste sich zuletzt vier Mal in Folge geschlagen geben, holte aber zumindest einen Punkt beim Tabellenführer in Jesenice.

Sa, 11.12.2021, 19.00: Steel Wings Linz – SHC Fassa Falcons

Referees: LEHNER, LOICHT, Legat, Voican | PPV-Stream

Bei den Steel Wings Linz wechselten sich in den vergangenen fünf Spielen Sieg und Niederlage stets ab, zuletzt setzte es ein 2:5 in Lustenau. Mit 23 Punkten aus 21 Spielen liegen die Oberösterreicher aktuell auf Rang 15. Die Fassa Falcons kletterten zuletzt mit zwei Siegen auf Position 12. Dabei zeigten sich die Italiener mit nur zwei Gegentreffern vor allem defensiv stark verbessert. Das Duell der beiden Teams gab es in der AHL bereits sechsmal, fünfmal ging Fassa als Gewinner vom Eis.

Sa, 11.12.2021, 19.15: Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: PAHOR, REZEK, Matthey, Moidl | FREE Stream

Die Red Bull Hockey Juniors zählen aktuell zu den stärksten Mannschaften der Liga und holten aus den letzten zehn Spielen insgesamt 27 Punkte. Damit verbesserten sich die Salzburger in der Tabelle auf Rang fünf. Beim Auswärtssieg in Meran knackten die Red Bulls als zweites Team der Liga die 100-Tore-Marke, mit Luca Auer und Rasmus Lahnaviik (beide je 17 Treffer) führen auch zwei Juniors-Spieler die Torschützenliste an. Nach einer fulminanten Siegesserie kam bei Gegner Gröden zuletzt Sand ins Getriebe und die letzten drei Partien wurden allesamt verloren. Dennoch liegt die Furie, die sich im ersten Saisonduell 2:7 geschlagen geben musste, auf Rang sechs. In der AHL-Historie führt Salzburg mit 10:5 Siegen.

Sa, 11.12.2021, 19.30: BEMER VEU Feldkirch – Vienna Capitals Silver

Referees: HUBER, SCHAUER, Müller, Tschrepitsch | PPV-Stream

Beim Duell zwischen der BEMER VEU Feldkirch und den Vienna Capitals Silver trifft zwar der Vorletzte auf den Letzten, beide Mannschaften ließen zuletzt aber mit guten Ergebnissen aufhorchen. Die Vorarlberger feierten Derby-Siege gegen Lustenau und Bregenzerwald, im Heimspiel gegen Salzburg mussten sie sich erst im Shootout geschlagen geben. Wien gewann sogar zwei seiner letzten drei Spiele und bezwang auch die VEU im ersten Saisonduell zuhause. Nach neun AHL-Auswärtsspielen warten die Wiener hingegen noch immer auf den ersten Punktgewinn. In der Liga-Historie führt Feldkirch mit 2:1 Siegen.

Sa, 11.12.2021, 19.30: HC Meran/o Pircher – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: BENVEGNU, LEGA, Bassani, Weiss | PPV-Stream

Mit drei Niederlagen in Folge rutschte Meran auf Rang elf ab, dabei kassierte der Liga-Neuling jeweils mindestens fünf Gegentreffer. Einfacher wird die Aufgabe auch am Samstag nicht, kommt doch Vizemeister Asiago. Die Italiener gewannen beide Partien nach ihrer längeren Liga-Pause, insgesamt gingen die Rot-Gelben fünf Mal in Folge als Sieger vom Eis. Asiago liegt aktuell auf Rang vier, hat jedoch die wenigsten Spiele der Teams in der Spitzengruppe absolviert. Bereits zweimal trafen Meran und Asiago heuer aufeinander, sowohl im italienischen Supercup als auch im ersten Liga-Duell setzte sich Asiago durch.

Sa, 11.12.2021, 19.30: Wipptal Broncos Weihenstephan – S.G. Cortina Hafro

Referees: EGGER, SORAPERRA, Pace, Piras | PPV-Stream

Die Wipptal Broncos Weihenstephan treffen in ihrem zweiten Spiel in der neuen Heim-Halle auf S.G. Cortina Hafro. Bei der Premiere musste sich das Team aus Sterzing gegen Asiago 1:4 geschlagen geben. Aktuell liegen die Broncos auf Rang 13. Besser sieht es bei Gegner Cortina aus, der fünf der letzten sieben Partien gewann. Die Mannschaft von Ivo Machacka, die das erste Saisonduell gegen die Broncos mit 2:3 verlor, rangiert auf Platz acht. Neun von 13 AHL-Duellen wurden nur mit einem Tor Differenz entschieden, insgesamt liegt Sterzing mit 7:6 Siegen voran.