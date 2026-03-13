Alps Hockey League: Viertelfinale drei am Samstag

Von: mk

Bozen – In der Alps Hockey League gibt es derzeit keinen Tag ohne Playoff-Eishockey. Während am heutigen Freitag Spiel zwei zwischen dem HC Gherdeina valgardena.it und den Red Bull Hockey Juniors ansteht, wird am Samstag in den übrigen drei Serien bereits die dritte Partie ausgetragen. In zwei Serien steht es aktuell 1:1, nur zwischen dem HC Migross Asiago und HC Meran/o Pircher führt der Außenseiter aus Meran bereits 2:0, womit Asiago vor heimischem Publikum enorm unter Druck steht. Viertelfinale drei zwischen Salzburg und Gröden folgt am Sonntag.

Asiago hatte gegen Meran bislang wenig zu melden. Nach einer 2:4-Auftaktniederlage vor heimischem Publikum folgte am Donnerstag eine 1:4-Niederlage in Meran. Am Samstag benötigen sie daher einen Heimsieg, um nicht vier Matchpucks gegen sich zu haben. Meran befindet sich aktuell in überragender Form und feierte zuletzt acht Siege in Folge.

Zell am See will vor heimischem Publikum wieder vorlegen

Nach neun Siegen in Folge musste sich Zell am See am Donnerstag wieder geschlagen geben. Durch die 2:5-Niederlage in Sterzing ist die Viertelfinalserie wieder ausgeglichen. Das erste Heimspiel endete 4:1 zugunsten der Pingauer, die in dieser Saison bisher drei der vier Heimspiele gegen die Broncos gewinnen konnten.

Sisak vor heimischem Publikum um Serienführung

Auch zwischen Sisak und Cortina ist nach zwei Spielen alles offen – beide Male gewann das Heimteam. Die Kroaten siegten zum Auftakt knapp 2:1, gefolgt von einem 5:2-Erfolg von Cortina. In Sisak konnte Cortina zwar das erste Saisonduell gewinnen, danach folgten jedoch zwei Niederlagen.

Spiel drei zwischen Salzburg und Gröden am Sonntag

Erst am Freitagabend stehen sich Gröden und Salzburg in Spiel zwei gegenüber. Den Auftakt gewannen die Juniors zu Hause 3:2. Viertelfinale drei findet dann wieder in Salzburg am Sonntag statt.

Alps Hockey League | Viertelfinale Spiel 3:

Sa, 14.03.2026:

19.30 Uhr: KHL Sisak – S.G. Cortina Hafro

Referees: HLAVATY, VOICAN, Arlic, Jeram

Stand in der best-of-7-Serie: 1:1

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: RIVIS, VIRTA, Seewald, Veselka

Stand in der best-of-7-Serie: 1:1

20.00 Uhr: HC Migross Asiago – HC Meran/o Pircher

Referees: OREL, UNTERWEGER, Brondi, Ilmer

Stand in der best-of-7-Serie: 0:2

So, 15.03.2026:

16.30 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: BERGANT, SNOJ, Divis, Markizeti

Stand in der best-of-7-Serie: 0:1

Alle Spiele werden live auf Valcome.TV übertragen.