Alps Hockey League: Viertelfinalpaarungen stehen fest

Spiele in Italien ohne Publikum

Bozen – Im Rahmen des Alps Hockey League Picks wählten die Top-3 Mannschaften ihre Viertelfinalgegner aus. Mit dem ersten Wahlrecht entschied sich der HC Pustertal Wölfe für die VEU Feldkirch, der S. G. Cortina Hafro geht gegen die Red Bull Hockey Juniors ins Rennen. HDD SIJ Acroni Jesenice fordert Migross Supermercati Asiago Hockey. Für HK SZ Olimpija Ljubljana gab es keine Wahl mehr, der amtierende Meister trifft auf die Rittner Buam. Die Viertelfinalpaarungen werden in „Best-Of-Seven“-Serien ausgetragen.

Wichtige Information: Aufgrund der Vorkommnisse rund um das Coronavirus, müssen Heimspiele von italienischen Teams (inkl. Südtirol) voraussichtlich bis zum 3. April unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden, um den behördlichen Anweisung zu entsprechen. Sämtliche Playoff-Spiele der Alps Hockey Liga werden in Live-Streams verfügbar sein.

HC Pustertal (1) – VEU Feldkirch (7)

Der Sieger der Regular Season hatte das erste Pick-Recht und entschied sich für die VEU Feldkirch, die sich als Sieger der Qualification Round B für die Playoffs qualifizierten. Die beiden Teams standen sich in dieser Saison zweimal gegenüber – beide Male setzte sich das Heimteam durch. Umso wichtiger könnte der Heimvorteil für den HC Pustertal sein, auch wenn die Spiel bis zum 3. April unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen.

S. G. Cortina Hafro (2) – Red Bull Hockey Juniors (8)

Der S.G. Cortina Hafro eroberte sich nach einer sehenswerten Master Round, in der er sechs von zehn Spielen gewannen, das zweite Wahlrecht. Cortina entschied sich für die Red Bull Hockey Juniors, die sich in der Qualification Round A dursetzen konnten. Der Zweite der Master Round konnte die beiden bisherigen Saisonduelle gewinnen. Auch die Heimspiele von Cortina werden bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

HDD SIJ Acroni Jesenice (3) – Migross Supermercati Asiago Hockey (6)

HDD SIJ Acroni Jesenice, das in der letzten Runde der Master Round noch den dritten Platz eroberte, wählte Migross Supermercati Asiago Hockey als Viertelfinalgegner. Jesenice verlor zwar beide Spiele in der Master Round, konnte sich aber im Grunddurchgang Phase 1 einmal durchsetzen. Die Serie startet in Slowenien. Die Heimspiele von Asiago müssen weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

HK SZ Olimpija Ljubljana (4) – Rittner Buam (5)

Für den amtierenden Meister HK SZ Olimpija Ljubljana blieben die Rittner Buam als Viertelfinalgegner übrig. Die beiden bisherigen Saisonduelle entschied jeweils das Auswärtsteam in Shootout bzw. Overtime für sich. Im Grunddurchgang Phase 1 setzten sich die Slowenen zweimal durch. Dies ist die einzige Serie, in der mit einem H – H – A – A – H – A – H gespielt wird. Der Termin des zweiten Viertelfinales (08.03.2020) weicht vom zweiten Spieltermin der drei weiteren Viertelfinalserien ab.

Die „Best-Of-Seven“-Viertelfinalserien werden grundsätzlichen in einem H – A – H – A – H – A – H Modus ausgetragen. Einzig bei der Serie Ljubljana gegen Ritten wird mit zwei Heimspielen der Slowenen gestartet. Außerdem wird in den Playoffs mit einer geänderten Overtimeregelung gespielt: Bei Nichtentscheidungsspielen wird die Anzahl an Feldspielern nach der ersten kompletten Overtime von 20 Minuten auf drei Akteure pro Mannschaft reduziert.