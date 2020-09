Am Wochenende U16-Italienmeisterschaft in Forlì

Bozen – Knapp 650 Athleten aus 21 Regionen werden am Wochenende an der U16-Italienmeisterschaft in Forlì in der Emilia Romagna an den Start gehen. Darunter auch die 26-köpfige Jugendauswahl Südtirols von Landestrainer Karl Schöpf, die in der Regionenwertung einen Platz in den Top 10 anpeilt.

Anders als in den vergangenen Jahren könnten heuer auch die Burschen bei der Vergabe der Spitzenplätze mitreden. Die besten Chancen auf eine Medaille hat der Bozner Mattia Bucciarelli, der im Stabhochsprung mit 3.80 m mit der zweitbesten Marke gemeldet ist. Für ein sehr gutes Ergebnis könnte auch Mattia Cruciotti sorgen. Das Aushängeschild vom Südtirol Team Club weist im Hochsprung mit 1.81 m die fünfte Höhe auf. Auch 100-m-Hürdenläufer Thomas Ennemoser (14.37 Sekunden) ist eine Top-8-Platzierung zuzutrauen.

In Forlì haben auch einige Mädchen Medaillenhoffnungen. Allen voran die Grödnerin Alessia Goffi und Mittelstrecken-Ass Anna Hofer, die im Fünfkampf bzw. über 2000 m an den Start gehen. Hofer, die für den Sportclub Meran startet, kann eine Saison-Bestzeit von 6:38.65 Minuten aufweisen, aufgestellt vor knapp drei Wochen in Lana. Nur Sara Arrigoni (6:36.35) aus Parma sowie Isabella Ferri (6:38.59) aus dem Piemont waren heuer schneller als die Südtirolerin. Die 14-jährige Grödnerin Goffi ist hingegen mit 4.137 Punkten gemeldet und gilt als größte lokale Medaillenhoffnung. Für ein gutes Ergebnis könnte auch die Sterzingerin Laura Markart sorgen. Die 1000-m-Läuferin befindet sich in Topform und ist am Wochenende mit 3:05.58 Minuten an achter Stelle gemeldet.

Bei den Titelkämpfen in Borgo Valsugana (2014), Sulmona (2015) und Cles (2016) kehrte die Südtiroler U16-Landesauswahl jeweils mit drei Medaillen zurück, 2017 holte man, ebenfalls in Cles, zwei Medaillen. 2018 gewannen die Südtiroler in Rieti gleich vier Mal Silber, im Vorjahr kürte sich das Vahrner 80-m-Hürdenass Marie Burger zur Italienmeisterin, Greta Chizzali holte Bronze über 1200 Hindernis. In der Teamwertung peilen die Mädchen heuer einen Top-Ten-Platz an. Als nicht wiederholbar gilt der sensationelle zweite Platz aus dem Jahre 1994.

Die Wettkämpfe in Forlì finden am Samstag, 3. und Sonntag, 4. Oktober statt. Begleitet wird die Landesauswahl von den Trainern Karl Schöpf, Waltraud Mattedi, Walter Kostner, Omar Lucchesini sowie Paolo Valt. Auch Mattia Praloran sowie Leonardo Vianello fahren nach Forlì.

Die Südtiroler U16-Auswahl in Forlì:

Mädchen (15)

80m: Sara Franchi (Südtirol Team Club) 11.04

300m: Agata D’Angelo (Südtirol Team Club) 42.90

1000m: Laura Markart (ASV Sterzing) 3:05.58

2000m: Anna Hofer (Sportclub Meran) 6:38.65

1200 Hindernis: Lisa Leuprecht (SV Lana) 4:08.59

80m Hürden: Emy Pupp (SSV Brixen) 13.11

300m Hürden: Luianta Frei (SSV Brixen) 50.15

Hoch: Laura Hofer (SV Lana) 1.52

Weit: Lorena Lingg (LAC Vinschgau) 4.98

Stab: Vittoria Giovanelli (SAB) 2.30

Drei: Carmen Klammer (SG Eisacktal) 9.48

Speer: Alessia Barborini (SAB) 34.09

Diskus: Selina Jenegger (Atletica Gherdeina) 21.53

Kugel: Linda Haller (ASC Passeier) 9.09

Staffel 4x100m: Südtirol (Agata D’Angelo, Sara Franchi, Emy Pupp, Lorena Lingg)

Fünfkampf: Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 4137

Buben (11)

300m: Christian Valt (SAB) 40.82

1000m: Max De Carli (SAF) 3:04.26

1200m Hindernis: Valentino Melle (SV Lana) 3:53.64

100m Hürden: Thomas Ennemoser (SSV Brixen) 14.37

300m Hürden: Gabriel Emanuel Filip (SAB) 44.36

Hoch: Mattia Cruciotti (Südtirol Team Club) 1.81

Weit: Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 5.72

Stab: Mattia Bucciarelli (SAB) 3.80

Drei: Ivan Girelli (SAB) 10.77

Speer: Simon Burgmann (ASC Passeier) 42.23

Kugel: Marco Pentore (CSS Leonardo da Vinci) 10.72

Staffel 4x100m: Südtirol (Daniele Tomasi, Mattia Cruciotti, Thomas Ennemoser, Mattia Bucciarelli)