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Für Potapova läuft es aktuell gesundheitlich nicht

Anastasia Potapova gibt in Berlin verletzt auf

Montag, 15. Juni 2026 | 14:54 Uhr
Für Potapova läuft es aktuell gesundheitlich nicht
APA/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
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Von: apa

Die Rasensaison bringt Österreichs Nummer eins im Frauentennis bisher kein Glück. Anastasia Potapova, die im aktuellen WTA-Ranking auf Platz 26 liegt, musste am Montag beim WTA-500-Turnier in Berlin wie zuletzt in ‘s-Hertogenbosch aufgeben. Die 25-Jährige ließ sich gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa beim Stand von 1:4 im Rücken-Nacken-Bereich in einer medizinischen Auszeit behandeln. Nach dem 1:6 nach nur 29 Minuten gab die French-Open-Achtelfinalistin dann auf.

Potapova hatte zuletzt auch in den Niederlanden in Runde zwei, allerdings wegen einer Erkrankung, beim Stand von 1:6,0:2 aufgeben müssen.

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