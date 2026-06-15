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Cortina in den Dolomiten legt deutlich zu

Bergtourismus in Italien: Deutsche Gäste kehren zurück

Montag, 15. Juni 2026 | 08:30 Uhr
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pixabay.com - Symbolbild
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Von: luk

Cortina/Asiago – Die Sommersaison in den Bergregionen Venetiens beginnt mit positiven Vorzeichen. Von der Provinz Belluno über die Hochebene von Asiago bis nach Cortina d’Ampezzo melden Hoteliers und Tourismusverantwortliche eine gute Buchungslage. Vielerorts liegen die Reservierungen auf dem Niveau des Vorjahres oder sogar darüber.

Nach Angaben des Hotelierverbandes Federalberghi Belluno sind die Nächtigungszahlen vielversprechend. Zwar hätten internationale Krisen die Nachfrage aus einigen asiatischen Märkten gebremst, insgesamt werde dies jedoch durch eine stärkere Nachfrage aus Europa ausgeglichen. Besonders erfreulich sei die Rückkehr deutscher Urlauber.

Auch auf der Hochebene von Asiago zeigt sich die Branche ebenfso zufrieden. Die Auslastung entwickle sich stabil, berichten die örtlichen Hoteliers. Vor allem italienische Gäste sorgen dort für eine solide Nachfrage. Preissteigerungen seien zwar spürbar, hielten sich aber in den Grenzen der Inflation.

Besonders stark präsentiert sich Cortina d’Ampezzo. Die „Königin der Dolomiten“ profitierte bereits von der internationalen Aufmerksamkeit im Vorfeld der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026. Laut aktuellen Erhebungen wird für die kommenden Monate eine durchschnittliche Auslastung von knapp 60 Prozent erwartet – mehr als neun Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

Der Juni weist derzeit die höchste Auslastung auf, doch auch für die weiteren Sommermonate liegen die Buchungen deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Für September wird sogar ein Plus von zwölf Prozentpunkten erwartet.

Rund zwei Drittel der Gäste in Cortina kommen aus dem Ausland. Nach Einschätzung der Hoteliers trägt die anhaltende internationale Strahlkraft der zurückliegenden Olympischen Spiele wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Gleichzeitig entscheiden sich wegen der geopolitischen Unsicherheiten auch viele italienische Urlauber verstärkt für Reiseziele im eigenen Land.

Von einem starken Preisanstieg könne in Cortina derzeit keine Rede sein. Die Tarife bewegten sich weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres, heißt es aus der Branche. Auch nennenswerte Stornierungswellen seien bislang ausgeblieben.

Tourismusverantwortliche sehen die positive Entwicklung als Bestätigung ihrer Strategie. Ziel sei es gewesen, die Olympischen Spiele nicht nur als kurzfristigen Impuls zu nutzen, sondern die internationale Sichtbarkeit der Destination langfristig zu stärken. Die aktuellen Buchungszahlen deuten darauf hin, dass dieser Plan aufzugehen scheint.

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