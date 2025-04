Ancelotti-Deal mit Brasiliens Verband laut Medien geplatzt

Von: APA/dpa

Carlo Ancelotti wird Berichten zufolge nun doch nicht neuer Fußball-Nationaltrainer in Brasilien. Der Italiener soll das Angebot abgelehnt haben. Der 65-Jährige war laut “Marca” zur Vertragsunterzeichnung eigens nach London geflogen. Doch kam die Zusammenarbeit erneut nicht zustande. Real soll den Deal laut Berichten blockiert haben, da Ancelotti im Fall eines vorzeitigen Abgangs aus Madrid eine Abfindung haben wollte. Sein Vertrag mit Real läuft noch bis Juni 2026.

Ancelotti soll nun ein Angebot aus Saudi-Arabien prüfen. Die Brasilianer scheiterten hingegen schon zum zweiten Mal daran, den hochdekorierten Coach zu verpflichten. In Brasilien gilt nun der aktuell in Saudi-Arabien bei Al-Hilal arbeitende Portugiese Jorge Jesus (70) als Kandidat für den Trainerposten, den der Rekordweltmeister bis zu den kommenden WM-Qualifikationsspielen Anfang Juni besetzt haben will.

Wie es mit Ancelotti und Real weitergeht, ist offen. Seine zweite Amtszeit in Spaniens Hauptstadt hatte im Sommer 2021 begonnen. Das Ende in diesem Sommer käme nach einer enttäuschenden Saison nicht überraschend. Der ehemalige italienische Nationalspieler ist einer der erfolgreichsten Trainer im Fußballgeschäft. Insgesamt fünfmal – zweimal mit Milan, dreimal mit Real – gewann Ancelotti die Champions League. Er holte auch Meistertitel in den fünf großen europäischen Ligen.