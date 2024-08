Andrea Cisco wechselt zu Perugia

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, dass Andrea Cisco mit sofortiger Wirkung zu Perugia Calcio wechselt. Die beiden Vereine haben sich auf ein einjähriges Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2025 mit anschließender Kaufoption geeinigt.

Andrea Cisco, geboren am 8. Oktober 1998 in Padua, wechselte im Sommer 2023 von Pisa zum FC Südtirol. Für die Weißroten absolvierte er in der abgelaufenen Saison insgesamt 19 Pflichtspiele.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Andrea Cisco für seinen stets gezeigten Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg.