Andreas Seppi verpasst Einzug ins Hauptfeld von Antwerpen

Antwerpen – Andreas Seppi hat am Montagnachmittag den Sprung ins Hauptfeld des ATP-250-Hartplatzturniers von Antwerpen verpasst. Der 37-jährige Kalterer zog in der zweiten, entscheidenden Qualifikationsrunde gegen den Österreicher Dennis Novak (ATP 114), nach vergebenem Matchball im Tiebreak des dritten Satzes, mit 6:7(9), 6:3, 6:7(6) den Kürzeren.

Gestern schaltete der „Azzurro“ zum Auftakt den belgischen Lokalmatador Gauthier Onclin (ATP 524) in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 aus. Heute Nachmittag kämpfte Seppi gegen den Österreicher Dennis Novak um ein Ticket fürs Hauptfeld. Der Überetscher und der 28-Jährige aus Klosterneuburg standen sich bisher einmal in ihrer Karriere gegenüber, 2017 in der Qualifikation von Wien, wo sich Novak in zwei Sätzen behaupten konnte.

Seppi, der im ATP-Ranking an Position 98 geführt wird, nahm Novak im siebten Spiel erstmals den Service zur 4:3-Führung ab. Postwendend kassierte der Kalterer aber gleich das Rebreak. Beim Stande von 4:5 musste Seppi dann sogar vier Satzbälle des Österreichers abwehren, ehe er zum 5:5 ausglich. Anschließend brachten beide Spieler ihre Aufschläge durch. Im Tiebreak war es Seppi, der beim 6:5 und 8:7 zwei Satzbälle vergab. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit verwandelte dann Novak seinen insgesamt siebten Satzball zum 11:9.

Seppi dominierte den zweiten Spielabschnitt, wo er prompt auf 3:0 davonzog. Der Schützling von Max Sartori ließ auf eigenem Aufschlag nichts anbrennen und holte sich den Satz mit 6:3-Punkten. Somit musste diese Partie im dritten Satz entschieden werden, wo Seppi wiederum das frühe Break zum 2:1 gelang. Novak konterte jedoch auf der Gegenseite mit dem Rebreak zum 2:2-Ausgleich. Im siebten Game ließ Seppi zwei Breakchancen aus, besser machte es Novak, der den „Azzurro“ gleich darauf zum 5:3 breakte. Seppi steckte noch nicht auf, spielte ein aggressives Tennis und sicherte sich holte sich doch noch das Rebreak zum 5:4. Wenig später ging auch dieser Satz in den Tiebreak. Seppi führte sogar schon mit 5:2 und 6:5, Novak wehrte aber den Matchball des Südtirolers ab und setzte sich gleich danach mit 8:6 durch. Eine ganz bittere Niederlage für Seppi.

Somit ruhen die Südtiroler Hoffnungen in Belgien auf Jannik Sinner, der in Antwerpen die Nummer 1 der Setzliste ist. Der 20-jährige Sextner hat zum Auftakt ein Freilos und bekommt es in Runde zwei am Mittwoch mit dem Sieger aus dem Duell zwischen Lorenzo Musetti (ATP 62) und Gianluca Mager (ATP 73) zu tun.