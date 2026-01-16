Aktuelle Seite: Home > Sport > Anna Gasser bei Weltcup-Comeback als Vierte im Finale
Gasser zurück im Weltcupgeschehen

Anna Gasser bei Weltcup-Comeback als Vierte im Finale

Freitag, 16. Januar 2026 | 12:04 Uhr
Gasser zurück im Weltcupgeschehen
APA/APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER
Schriftgröße

Von: apa

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat nach langer Verletzungspause ein vielversprechendes Comeback gegeben. Die Kärntnerin erreichte am Freitag in Laax in der Qualifikation des Snowboard-Slopestyle-Weltcups als Vierte das Finale. Die Entscheidung der besten zehn findet am Sonntag statt. Hanna Karrer schied als 21. aus. Für Gasser ist es der erste Wettkampf der Saison, bisher war sie wegen einer im Sommer erlittenen Schulterverletzung ausgefallen.

Im Weltcup war Gasser zuletzt vor einem Jahr ebenfalls in Laax am Start gewesen und hatte damals im Slopestyle Rang vier belegt. In ihrer Paradedisziplin Big Air wird die 34-Jährige vor den Olympischen Spielen im Februar in Italien mit den X-Games in Aspen ebenfalls nur einen Bewerb bestreiten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
78
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
55
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Wohnbaukredite: Südtiroler müssen vergleichsweise hohe Summen aufnehmen
Kommentare
29
Wohnbaukredite: Südtiroler müssen vergleichsweise hohe Summen aufnehmen
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Kommentare
29
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Meran: Junger Autofahrer will Behörden an der Nase herumführen
Kommentare
28
Meran: Junger Autofahrer will Behörden an der Nase herumführen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 