Anna Hofer gewinnt U20-Berglauf-Italienmeisterschaft

Von: Ivd

Casigno – Die 19-jährige Anna Hofer aus Rabland sicherte sich am Wochenende in Casnigo den Titel der U20-Berglauf-Italienmeisterin. Auf dem anspruchsvollen sechs-Kilometer-Kurs mit 700 Höhenmetern zeigte Hofer eine beeindruckende Leistung. Die Athletin des SC Meran benötigte nur 44:30 Minuten und ließ ihre Konkurrentinnen Elisa Rebucini und Alessia Pozzi deutlich hinter sich. Hofer dominierte das Rennen von Beginn an und setzte sich schon früh an die Spitze. Ihre Teamkollegin Eva Hölzl verpasste mit 51:54 Minuten knapp das Podium und wurde Vierte.

Im Rennen der männlichen U20 belegte Gabriel Pichler den neunten Platz, während Andrea Schweigkofler im Damen-Bewerb der allgemeinen Klasse den siebten Rang erreichte. Die Ergebnisse unterstreichen die starke Form des SC Meran und die aufstrebende Talentdichte im Südtiroler Berglauf.