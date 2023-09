Anna Hofer kürt sich zur Berglauf-Italienmeisterin

Casnigo – Am Sonntag fand in Casnigo (Bergamo) das zweite und zugleich letzte Rennen der Berglauf-Italienmeisterschaft statt. Im Rampenlicht standen dabei die U20-Athletinnen vom Sportclub Meran.

Schon beim ersten „Up & down“-Rennen in Limana am 7. Mai zeigten Emily Vucemillo und Anna Hofer im Junioren-Bewerb eine starke Leistung und reihten sich auf die Plätze 2 und 3 ein. Auch heute in Casnigo waren die Passerstädterinnen eine Klasse für sich: Hofer setzte sich auf der 6,3 km langen Strecke (nur aufwärts) in 43.45 Minuten vor Vucemillo durch (+1.23 Minuten) und kürte sich somit zur U20-Italienmeisterin, vor Vucemillo. Rang 3 ging an Elisa Peverelli in 50.15 Minuten.

Im Hauptrennen der Herren über 10 km wurde der Sarner Hannes Perkmann guter Sechster, die Grödnerin Martina Falchetti belegte im Damen-Rennen Rang 5, die mittlerweile 39-jährige Andrea Schweigkofler kam als Achte ins Ziel. Das Frauenteam des SC Meran sicherte sich somit erstmals in seiner Geschichte den Italienmeistertitel in der Gesamtwertung der allgemeinen Klasse im Berglauf. Eine Wahnsinns-Leistung.

Ergebnisse Berglauf-Italienmeisterschaft in Casnigo (2. Rennen):

Junioren Damen, 6,3 km

1. Anna Hofer (SC Meran) 43.45 Minuten

2. Emily Vucemillo (SC Meran) 45.08

3. Elisa Peverelli (AG Media Sport) 50.15

Damen, 10 km

1. Joyce Njeru (Atletica Saluzzo) 1:02.28 Stunden

2. Sara Bottarelli (Free Zone) 1:04.46

3. Alice Gaggi (La Recastello) 1:05.37

…

5. Martina Falchetti (SC Meran) 1:07.39

8. Andrea Schweigkofler (SC Meran) 1:09.40

Herren, 10 km

1. Henri Aymonod (US Malonno) 53.20 Minuten

2. Andrea Elia (OSA Sportiva) 53.21

3. Isacco Costa (La Recastello) 53.30

…

6. Hannes Perkmann (Atletica Valli Bergamasche) 53.50