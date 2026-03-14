Anna Trocker schlägt auch im Slalom zu

Von: mk

Bozen – Nach Gold im Riesentorlauf am Donnerstag hat Anna Trocker am heutigen Samstag im Slalom nachgelegt. Die 17-jährige Völserin hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Narvik damit in beiden technischen Disziplinen den Sieg davongetragen. Ein Kunststück, das vor ihr noch keiner Rennläuferin und keinem Rennläufer der italienischen Nationalmannschaft bei Junioren-Weltmeisterschaften geglückt ist.

Anna Trocker war mit Startnummer 1 ins Rennen gegangen und hatte mit 55,71 Sekunden eine Zeit in den Schnee gezaubert, an der sich in der Folge die gesamte Konkurrenz die Zähne ausbiss. Die 17-Jährige zeigte in der Entscheidung keine Nerven und verteidigte die Führung souverän. Mit der Gesamtzeit von 1.51,59 Minuten setzte sich die Völserin ungefährdet durch und verwies Leonie Raich auf den zweiten Platz. Die Österreicherin war 2,29 Sekunden langsamer als ihre Südtiroler Kollegin. Das Podium komplettierte Aada Kanto aus Finnland, die sich im zweiten Durchgang um acht Positionen verbessern konnte. Ihr Rückstand auf Trocker betrug 3,78 Sekunden.

Mit Victoria Klotz aus Bozen war am Samstag beim Slalom eine zweite Südtirolerin am Start. Sie schied im ersten Durchgang aus. Für Trocker war es hingegen das dritte Edelmetall bei den Titelkämpfen im Hohen Norden. Neben den beiden „Goldenen“ in Riesentorlauf und Slalom hatte sie am vergangenen Sonntag mit Ludovica Righi Silber in der Team-Kombination gewonnen.