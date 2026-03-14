Aktuelle Seite: Home > Sport > Anna Trocker schlägt auch im Slalom zu
Doppel-Juniorenweltmeisterin

Anna Trocker schlägt auch im Slalom zu

Samstag, 14. März 2026 | 14:59 Uhr
Trocker_Anna_J-WM_Narvik_Credits_JWSC_2026 (1)
JWSC 2026
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Nach Gold im Riesentorlauf am Donnerstag hat Anna Trocker am heutigen Samstag im Slalom nachgelegt. Die 17-jährige Völserin hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Narvik damit in beiden technischen Disziplinen den Sieg davongetragen. Ein Kunststück, das vor ihr noch keiner Rennläuferin und keinem Rennläufer der italienischen Nationalmannschaft bei Junioren-Weltmeisterschaften geglückt ist.

Anna Trocker war mit Startnummer 1 ins Rennen gegangen und hatte mit 55,71 Sekunden eine Zeit in den Schnee gezaubert, an der sich in der Folge die gesamte Konkurrenz die Zähne ausbiss. Die 17-Jährige zeigte in der Entscheidung keine Nerven und verteidigte die Führung souverän. Mit der Gesamtzeit von 1.51,59 Minuten setzte sich die Völserin ungefährdet durch und verwies Leonie Raich auf den zweiten Platz. Die Österreicherin war 2,29 Sekunden langsamer als ihre Südtiroler Kollegin. Das Podium komplettierte Aada Kanto aus Finnland, die sich im zweiten Durchgang um acht Positionen verbessern konnte. Ihr Rückstand auf Trocker betrug 3,78 Sekunden.

Mit Victoria Klotz aus Bozen war am Samstag beim Slalom eine zweite Südtirolerin am Start. Sie schied im ersten Durchgang aus. Für Trocker war es hingegen das dritte Edelmetall bei den Titelkämpfen im Hohen Norden. Neben den beiden „Goldenen“ in Riesentorlauf und Slalom hatte sie am vergangenen Sonntag mit Ludovica Righi Silber in der Team-Kombination gewonnen.

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Salten/Schlern

Meistkommentiert
Bäuerin muss wegen TIROL-Schriftzug Strafe zahlen
Kommentare
67
Bäuerin muss wegen TIROL-Schriftzug Strafe zahlen
Wilde Rauferei im Supermarkt
Kommentare
51
Wilde Rauferei im Supermarkt
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Kommentare
46
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Warnung vor neuer Preiswelle bei Strom, Gas und Treibstoffen
Kommentare
36
Warnung vor neuer Preiswelle bei Strom, Gas und Treibstoffen
Unerlaubter Hubschrauberflug am Tonalepass: 2.000 Euro Strafe
Kommentare
23
Unerlaubter Hubschrauberflug am Tonalepass: 2.000 Euro Strafe
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 